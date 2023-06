Pobjednica je samo jedna! Martina T. otkrila: 'Nisam se nadala! Od nagrade ću kupiti električni klavir'

Pobjednica podravskog tjedna u 'Večeri za 5 na selu' je Martina Tišljarić. Majku četvero djece pobjednicom su proglasile kolegice Maja i Martina H., koje su bile na drugom i trećem mjestu. One su odlučile o pobjednici tjedna, koja je zbog nagrade bila itekako dirnuta. "Nisam očekivala da će Maja i Martina meni dati glas. Kroz cijeli tjedan sam pobjednicu vidjela u teti Gogi, i kada sam sad vidjela da dijelimo prvo mjesto, pomislila sam na nju. Stvarno se nisam nadala i presretna sam. Od nagrade ću kupiti električni klavir i počastiti ekipu", zaključila je pobjednica tjedna.

Inače, umirovljenica Gordana Smoljanović ugostila je protukandidate posljednjeg dana podravskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Gostima je poslužila tradicionalna i ukusna jela, a za svoju večeru dobila je 39 bodova te je time podijelila prvo mjesto s Martinom Tišljarić i Nikolom Pavlekovićem.

Gordana se u pripravi večere prvo prihvatila deserta. Ledeno osvježenje ekipu je asociralo na Ledeni vjetar, no zapravo se radilo o Ledenim kockama - kolaču koji Gordanina obitelj obožava. "Mislim da bi Goga mogla i nešto starinsko umiješati u recept. Starija je osoba koja ima puno iskustva, ali s nekim drugim stvarima možda", zaključila je Maja. Nakon priprave deserta, uslijedio je Gorički odrezak - glavno jelo. Spravila je Gordana paniranu svinjetinu u umaku, uz pire krumpir kao prilog. "Daj Bože da bude neka šnicla", ponadao se Nikola prilikom Gordaninog kuhanja. Gordanina mimoza posljednje je što je domaćica spravljala, i to za predjelo. Naribala je kuhani krumpir, jaja, šunku i sir - koje je začinila s vrhnjem i majonezom. Nakon priprave večere, Gordana se bacila na aperitiv, njezina unuka Aleksandra dekorirala je stol, a ekipa je polako pristigla na posljednju večeru ovog tjedna.

Protukandidati su kod Gordane stigli s pjesmom, a nakon što su podignuli atmosferu pri samom dolasku, uslijedio je aperitiv. Ponudila im je kupinu, orahovac, medicu i višnjevac te šljivovicu. "Ponašala se kao što sam i zamišljao, bila je opuštena, jednostavna, svoja", komentirao je Nikola Gordanu na aperitivu. "Medica mi je bila sočna, kremozna, nije imala gorčinu, opor u sebi, jako mi se svidjela", dodala je Martina H.

Gordanina mimoza uskoro je ekipi došla prva na stol. "Izgled me baš nije oduševio, ne znam, ostala sam neutralna. Bilo mi je prejako da ga jedem samoga", komentirala je Martina H. Njezinoj imenjakinji niz namirnica iz predjela je smetao iz zdravstvenih razloga pa nije do kraja uživala u Gordaninoj mimozi. Pohvale su stigle od Nikole, on je pojeo baš cijelo predjelo.

Glavno jelo iduće je stiglo na stol. Gorički odrezak izgledom je podijelio ekipu. Nikoli nije bio 'baš nešto', a Martini T. bio je baš lijep. "Glavno jelo je bilo baš onako kako sam očekivala, po domaći, kako servira svojima doma za ručak, tako je servirala i nama. Kao kad dođeš kod bake na ručak", otkrila je Martina H. "Okus glavno jela bio je fantastičan, meso se topilo u ustima, znači to mi je možda drugi put da sam jela ličku šniclu, a pire je bio fino kremast, odlično", zaključila je o glavnom jelu Martina T.

Ledeno osvježenje stiglo je ekipi za kraj! "Izgled deserta je bio kolač - kolač, tako izgleda običan kolač, nisam ni sumnjala da će Goga sada to raditi u pet slojeva, znam da ona to niti ne može više, izgled je ispunio moja očekivanja", komentirala je Maja desert. "Fino je bilo, biskvit je bio sočan", zaključila je Martina T.

Za kraj, udijelila je Gordana ekipi prigodne poklone - njihovu zajedničku fotografiju. Ekipu je to dirnulo, a potom ih je glazba razgalila. Uz zvuke harmonike, protukandidati su se rasplesali i zabavili se za kraj.

Proglašenje pobjednika prošlo je u lijepoj atmosferi. Treće mjesto podijelili su Martina H., dok se na drugom mjestu našla Maja. U konačnici su prvo mjesto dijelili - Martina T., Nikola i Gordana. Maja i Martina H. složile su se i donijele pobjedu Martini T.