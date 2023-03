Pobjednik ovotjedne 'Večere za 5 na selu' je fizioterapeut Zlatko Stošić. Budući da su svi osim Ljiljane osvojili 40 bodova, upravo je njoj pripala čast da proglasi ovotjednog pobjednika. Ona je vrlo brzo donijela odluku da to bude Zlatko, koji joj je favorit otpočetka. "Nisam očekivao pobjedu, mislim da smo svi pobijedili danas. Malo sam polaskan i ipak mi je malo drago. Novce ću potrošiti na obitelj i onu ekipu iza, napravit ćemo feštu kad se sve slegne", zaključio je Zlatko o svojoj pobjedi.

Ekipa se sjajno zabavila i kod gerontodomaćice Spomenke Zajc koja je ugostila protukandidate posljednjeg dana 'Večere za 5 na selu'. U goste su joj stigli fizioterapeut Zlatko Stošić, pravnica Dragana Cindrić, medicinski tehničar David Kučinić i voditeljica računovodstva Ljiljana Kučinić. Spomenka je ljubiteljica tradicionalne kuhinje i domaćih namirnica, a svoju večeru odlučila je spraviti upravo od takvih namirnica - jaja, luka, kupusa, pancete, mljevenog mesa, kokosa i mlijeka. Spomenka je dobila 40 bodova za svoju večeru, dobila je pohvale za tradicionalnu večeru i neobično iznenađenje.

Spomenka je pripravu večere započela radom na predjelu 'Ugodno slano ispod Kleka'. "To bi mogla biti jaja na kajganu sa slaninom", komentirao je Zlatko, dok se David ponadao ličkoj masnici. "Tradicionalna ogulinska, mislim da bi to čak moglo biti to", poručio je i bio u pravu. "Radit ćemo masnicu i domaće nareske", otkrila je Spomenka! Predjelom je ostvarila želje ekipe. Nakon rada na ličkoj masnici, Spomenka se prihvatila glavnog jela - 'Kiselo napuhano'. "Mene ovo asocira na krpice od zelja", rekla je Dragana. David je povezao to s mljevenim mesom i pretpostavio da se radi o sarmi. Istog je mišljenja bio i Zlatko. "Pravimo sarmu da se najedu ljudi", zaključila je Spomenka i dodala da će usto poslužiti domaću palentu i krumpir. Desert je domaćici bio posljednji na redu - 'Oštarska carica'. "Ja bih rekla da je Spomenka oštarska kraljica, a ne carica", komentirala je Dragana. "Tu je nešto sakrila, neki kolač ili tortu, ne mogu pogoditi, ali baš se veselim", dodala je Ljiljana. Zlatko je pretpostavio da se radi o čupavcima, no kolač je bio ipak nešto drugačiji. Nakon što je završila s pripravom večere, Spomenka se prihvatila dekoracije stola, a ekipa se okupila u poznatom kombiju.

"Najviše se veselimo Spomenki", poručili su David i Zlatko u kombiju. "Jeste za da izvedemo iznenađenje?", pitala je Ljiljana, a ekipa se složila za smicalicu. "Petak je, nešto ćemo složiti negdje", najavio je Zlatko zabavu i nakon što završe s večerom kod Spomenke. Složna ekipa ubrzo je stigla kod Spomenke, koja ih je s osmijehom dočekala na aperitivu. "Bila je vesela na aperitivu i lijepo nas je dočekala", komentirala je doček domaćice Dragana. "Činila mi se malo umorna, vidi se da je peti dan i da ju je malo to iscrpilo", dodala je Ljiljana. Ponudila je Spomenka ekipi rakiju, domaći viski, višnjevac i liker od smrče (smreke). David je pohvalio liker od smrče, a Zlatko domaći viski. Nakon zagrijavanja, ekipa je ušla na predjelo koje su svi toliko željeli.

Lička masnica stigla je na stol. "Lijepo je bila dekorirana plata, podsjetila me na neko cvijeće", zaključila je Dragana o predjelu. "Spomenka je bila malo ukočena za razliku od prijašnjih večeri", komentirao je domaćicu Zlatko, a potom je ekipa u djelo sprovela i smicalicu - svi su stavili naočale i tako odali počast domaćici. Uz salve smijeha ekipa je nastavila s predjelom. "Nisam ni skužila kad su stavili te naočale, valjda su me malo zezali", kroz smijeh je komentirala Spomenka. Masnica je dobila sve komplimente. "Predjelo je bilo super, naresci i kombinacija s masnicom, super", zaključio je o predjelu Zlatko.

Glavno jelo iduće je stiglo na stol - sarme s palentom i krumpirima. "Starinsko jelo, a ja se nadam da će vam se svidjeti", predstavila je Spomenka jelo s ogulinskim zeljem. "Bile su bogate i velike, priličilo je nazivu glavnog jela", komentirao je Zlatko. Domaća palenta iznenadila je protukandidate, a tijekom jela razgovor je pomalo i utihnuo. Ekipa se bacila na jelo. "Malo je atmosfera bila mirnija nego inače, ali ja to Spomenki neću zamjeriti jer smo mi bili ti koji smo je trebali oraspoložiti", otkrila je Dragana. "Nisam nikad jela palentu i sarmu, ali kad sam probala, ide skupa", zaključila je. "Sarma dobra, zelje taman kiselo da ne preuzme okus, palenta odlična", komentirao je glavno jelo David.

Stigao je ekipi i desert 'Oštarska carica'. "Nešto sirotinjski, kakav je - takav je", poručila je Spomenka. Pohvale su vrlo brzo stigle od Dragane, kojoj se desert svidio možda i najviše tijekom večere. "Jako je fin, a jednostavan", objasnila je Spomenka. "Desert je bio obilan i zasitan, mislim, kalorijski je bomba", komentirala je Ljiljana. "Okus nije bio presladak, bio je prozračan i pojela sam ga s guštom", zaključila je Dragana o desertu.

Gostima je Spomenka priredila i iznenađenje - poklone, dame su dobile likere od dunje, a dečki rakiju. Nakon toga, ekipu je povela ispred njezinog doma i pozvala ih na grudanje. "Očekivao sam neku harmoniku, možda da zapjevamo", otkrio je David. Neočekivano iznenađenje oduševilo je ekipu, posebno nakon što su u grudanju pobijedile dame. "Vratilo me u djetinjstvo", komentirao je Zlatko.

Na red su onda došli i bodovi te proglašenje pobjednika ogulinskog tjedna. Budući da je i Spomenka imala 40 bodova te se samo Ljiljana našla na drugom mjestu - u njezinim rukama našla se odluka o ovotjednom pobjedniku! Ona je vrlo brzo pobjednikom proglasila Zlatka Stošića, koji joj je otpočetka bio favorit. "Nisam očekivao pobjedu, mislim da smo svi pobijedili danas. Malo sam polaskan i ipak mi je malo drago. Novce ću potrošiti na obitelj i onu ekipu iza, napravit ćemo feštu kad se sve slegne", zaključio je Zlatko.

