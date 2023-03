Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu' odnio je Zoran. Za svega jedan bod porazio je Nikolinu. Kroz suze je Zoran prokomentirao pobjedu: "Mogle bi suze krenuti niz oči, ne mogu ni sam vjerovati. Ovo je prvi put u životu da sam pobijedio u ičemu, ne znam što bih rekao, ugodno sam iznenađen i mislim da je to više zbog ekipe. Sanjao jesam da ću sudjelovati, ali da ću pobijediti… Ne mogu vjerovati. I više nego drago mi je što sam imao njih kao društvo i nadam se da ćemo se nastaviti družiti", zaključio je. Četvrto mjesto podijelile su Branka i Matea, a na trećem mjestu bio je Oliver.

Prodavačica Branka Sučević ugostila je protukandidate posljednjeg dana 'Večere za 5 na selu'. U show se prijavila zbog novog iskustva i druženja te joj zabava i pobjeda nisu toliko bitni. Branka ima i vrt u kojem uzgaja uobičajene namirnice kao što su, primjerice, rajčice, tikvice, krastavce, luk, cvijeće i jagode, a od nje možemo očekivati mješavinu hrvatske i makedonske kuhinje. Svoju večeru Branka je spravila od šampinjona, svinjetine, jaja, špinata, suhog vrata, višnje i lisnatog tijesta. Za svoju večeru je Branka osvojila 32 boda te je time završila na posljednjem mjestu. Podijelila ga je s Mateom. Kandidati su pohvalili Branku, no njezinih jela bilo je količinski previše, a atmosfera im je bila bolja kod Brankinog supruga Olivera.

Pripavu večere Branka je započela desertom - Petrinjskom piramidom. "Petrinjska piramida? Možda se Branka šetala po našoj petrinjskoj piramidi", komentirala je Matea. "Nešto sa lisnatim tijestom, super će biti", dodao je Oliver, a Zoran prognozirao da će kod Branke jesti savijaču. Branka je radila desert od lisnatog i višnji, a koji se slaže poput piramide. Uslijedila je priprava glavnog jela koje je Branka nazvala Žolto sonce. "Ovo je nešto strano, nešto vjerojatno njezinog porijekla, iako o makedonskoj kuhinji ne znam puno. Što bi moglo biti, bit će iznenađenje za mene", komentirao je naziv jela Zoran. Radilo se o dašku Makedonije kojim je Branka odala počast svom ocu. Zoranu je i Branka spravila piletinu, a ostatku ekipe svinjetinu. Punila je šnicle i usto poslužila krokete te napravila pljeskavice od mljevenog mesa i sira. Za kraj - sve je zaključeno Šarenim zalogajem. "Branka, što ti nama radiš, ne znamo", komentirala je Nikolina, a Zoran ocijenio da bi mogla biti za predjelo nekakva rolada od špinata i gljiva. "Biskvitno tijesto sa špinatom sa mješavinom majoneze, vrhnja, kiselih krastavaca, jaja. Nešto kao francuska salata u ovitku od tijesta od špinata", objasnila je Branka o čemu se u predjelu radi. Nakon što je Branka završila s radom na večeri, ekipa u kombiju krenula je prema njoj, a ona se okrenula dekoraciji stola.

"Kod nas su ok očekivanja, bit će nešto fino za jesti", komentirala je uoči dolaska na večeru Nikolina, a onda su se okrenuli ispitivanju Olivera. Otkrio je Brankin suprug da mu je svekar Makedonac pa je Nikolina otkrila da stoga i očekuje nešto makedonsko na stolu. Uskoro je ekipa stigla, a Branka ih je dočekala prigodnim aperitivom - makedonskom mastikom, rakijom od breskve, orahovac i višnjevac. Stigli su, no bez Olivera. Dok su Nikolina, Matea i Zoran isprobavali mastiku, Olivera nije bilo. On se, naime, bavio iznenađenjem za svoju Branku - stigao je s buketom cvijeća i tamburašima. Nakon divnog iznenađenja, Branka je protukandidate pozvala na večeru!

Poslužila je predjelo Šareni zalogaj - slanu tortu. "Po izgledu mi je predjelo bilo wow, ali stvarno puno, nisam znala kako ću to pojesti", komentirala je predjelo Nikolina. "Jako fino, iako ne volim špinat, nije se osjetio i predjelo je bilo jako ukusno, neuobičajeno", ocijenila je Matea. Iznenadila je malo i supruga. "Pogodila je po mome", zaključio je Oliver.

Stiglo je nakon toga i Žolto sonce - glavno jelo posvećeno Makedoniji. "Bilo je jako primamljivo, ali jako obilno. Znam da je htjela predstaviti svoj kraj, ali malo je bilo previše", komentirala je Matea. Gravče na tavče oduševilo je Zorana pa je zatražio i recept. "Nisu različiti okusi od naših, ali imaju specifičnosti. Imaju tanjur pun mesa i salate", ispričala je Branka. Nikolina je komentirala da jela ima previše.

Desert - Petrinjska piramida stigla je na stol posljednja. Oliveru se desert svidio, a Matei je bilo previše. "Krema je pasala sa višnjama, bio je obećavajući i jako fin", dodala je tajnica. Branka je potom poklonila ekipi lijep poklon, a potom im se zahvalila na dolasku. Večerom je bila oduševljena, a onda je pred protukandidate izašla kako bi proglasila pobjednika.

‘Večeru za 5 na selu’ gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.