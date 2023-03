Pravnica Dragana sretna je majka, obožavateljica životinja i krimića: 'Meni je ovaj kraj stvarno predivan'

Pravnica Dragana Cindrić ima 35 godina i obožava 'Večeru za 5 na selu'. Ne propušta nijednu epizodu omiljenog showa pa se iz tog razloga odlučila i sama okušati u ovom kulinarskom izazovu. Druželjubiva je, jednostavna i otkriva da voli organizirati druženja uz večere s prijateljima. U slobodno vrijeme ide u teretanu te voli planinariti. Po zanimanju je pravnica, a usto je i supruga te majka jednog dječaka. Upravo s njime najviše voli provoditi svoje vrijeme.

"Sa svojim djetetom najviše volim provoditi vremena, volimo se igrati i u biti je sad u najljepšoj dobi kad mi je sve lako s njim i baš mogu reći da uživamo. Jako je otvoreno dijete, ne boji se nikoga, ne srami se, živahan je, pametan i društven. Dijete je na mamu", ponosno je otkrila Dragana o svom dječaku. Slobodno vrijeme, pak, obožava provoditi u prirodi. "Imamo ovu prirodu, jezera, kraj kao kraj je stvarno meni predivan. Volim životinje, imala sam hrčka, papigu i psa. Trenutno nemamo ništa, no nadam se da je to samo trenutno", rekla je.

Jako voli, kaže, čitati knjige. "U zadnje vrijeme nemam vremena jer je to malo teže pronaći mira u kući uz dijete, teže je naći pronaći vremena u za sebe, no nije mi žao. Najviše volim čitati krimiće, kada uzmem jednog pisca onda redom sve čitam, posebno ako ide u dijelovima, onda je to još zanimljivije". 'Večeru za 5 na selu' prati godinama. "Volim gledati kako ljudi pripremaju namirnice, nekad dobijem i neku novu ideju za jelo. Nije mi bitna pobjeda, meni se ostvarila želja da sudjelujem u emisiji i za mene je ovo jedno novo životno iskustvo", zaključila je Dragana predstavivši se gledateljima.

