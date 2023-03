Pripremite se za kulinarski dvoboj supružnika - iz Petrinje stižu umirovljeni branitelj i njegova Branka!

NIKOLINA MIKOČEVIĆ (44)

Iz sela Petrovec kod Siska dolazi zastupnica u osiguranju Nikolina Mikočević koja se u 'Večeru za 5 na selu' prijavila zbog dobre zabave i stjecanja novih prijateljstava, no ne skriva kako bi voljela i pobijediti. Svoje slobodno vrijeme najradije provodi u šetnjama sa psom ili se opušta sadeći cvijeće. Kao vrlinu u kuhanju navodi to što se ne boji eksperimentirati s različitim kuhinjama, a manu to što ne voli spremati slastice. Ima domaće životinje i vrt u kojem uzgaja razne vrste povrća.

MATEA LOVRENŠČAK (22)

Tajnica Matea Lovrenščak dolazi iz Petrinje i otkriva kako uživa kuhati za svoju obitelj, baš kao i u igri sa svojim djetetom, a u slobodno vrijeme najradije ode u šetnju ili igra rukomet. Ima domaće životinje i vrt u kojem uzgaja domaće sezonsko povrće. Matea voli pripremati sva jela, ali kaže da najviše voli domaću kuhinju, malo je izbirljivija oko neke hrane, ali neće zamjeriti nekome ako napravi nešto što ne voli.

ZORAN TOT (26)

Osim spravljanja raznih specijaliteta, kuhar Zoran Tot voli i automobile, a najviše uživa u vožnji biciklom i boravku u prirodi. Za sebe kaže da je pomalo povučena osoba, no uvijek rado prihvaća izazove. Odrastao je i rođen u Slavonskom Brodu, no želja za pomaganjem i dobra volja za volontiranjem doveli su ga u Petrinju, gdje se naposljetku zaposlio i ostao živjeti. U 'Večeru za 5 na selu' prijavio se kako bi pobijedio strah od novih stvari, zbog druženja i novih poznanstva.

OLIVER SUČEVIĆ (58)

Iz Petrinje dolazi 58-godišnji umirovljeni hrvatski branitelj Oliver Sučević koji za sebe kaže da staložen, radišan i brižan čovjek kojem je obitelj na prvome mjestu. Upravo iz tog razloga odlučio se prijaviti sa svojom suprugom u 'Večeru za 5 na selu'. Voli domaću kuhinju i priprema tradicionalna jela a za sebe kaže kako nije previše kritičan kao gost, no da ima neke standarde koje očekuje da se ispune kod drugih ljudi na njihovim večerama.

BRANKA SUČEVIĆ (52)

Prodavačica Branka Sučević za sebe kaže da je komunikativna, draga i spretna osoba željna nečeg novog pa se zato i prijavila u 'Večeru za 5 na selu'. Osim novog iskustva, druženje i zabava glavni su razlozi njezine prijave u emisiju te otkriva kako joj pobjeda nije toliko bitna. Branka ima i vrt u kojem uzgaja uobičajene namirnice kao što su, primjerice, rajčice, tikvice, krastavce, luk, cvijeće i jagode, a od nje možemo očekivati mješavinu hrvatske i bosanske kuhinje.

