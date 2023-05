Prije pet godina nekadašnja omiljena kulinarska emisija 'Večera za 5' promijenila je ime i postala 'Večera za 5 na selu', a obožavatelji tog gastro formata imali su priliku upoznati tradicionalna jela i gostoprimstva živopisnih domaćina diljem Lijepe Naše - u čemu istinski uživaju već pet godina! Povodom emitiranja 500. epizode, koju večeras možete pogledati na RTL-u, razgovarali smo s dugogodišnjom producenticom Marijom-Jelenom Zen - o pojedinostima sa seta, ali i njezinim dojmovima i iskustvima koje je stekla tijekom silnih godina rada na ovom RTL-ovom najdugovječnijem projektu.

Danas se emitira 500. epizoda 'Večere za 5 na selu', format u tom obliku snimate od 2018. godine. Jeste li ponosni s obzirom na to da se ta kulinarska emisija s određenim preinakama snima od samih početaka RTL-a?

Naravno. Uvijek kažem da sam izuzetno ponosna, pogotovo na ekipu i jako smo zahvalni gledateljima što nas vjerno prate i prijavljuju se na emisiju. Kad smo počinjali s Večerom za 5, prije više od petnaest godina, nismo mogli ni zamisliti da ćemo biti tu gdje jesmo u 2023. godini.

U 500. epizodi kuha Marija Marina Levanić, koja je sudjelovala u jednoj od prvih epizoda emisije 'Mijenjam ženu'. Veseli li vas viđati bivše kandidate ponovno na setu?

Jako me veseli. Zbog Marine sam posebno sretna jer me pronašla na društvenim mrežama i odlučila mi je poslati poruku, tako smo i došle na ideju da se prijavi na 'Večeru za 5 na selu'. Drago mi je i što se oni mene sjete i što su im snimanja ostala u sjećanju kao pozitivno iskustvo.

Generacije zaista odrastaju uz taj show, koja je tajna, da vas svih ovih godina gledaju i mladi i stari?

Rekla bih da 'Večera' nema nužno neko obilježje godina. Odraslima je svakako zanimljiva, a sve što se odvija na ekranu je vrlo bezazleno tako da i mlađi mogu gledati. Kuhanje je bezvremenska tema koja uvijek funkcionira na televiziji, a kod 'Večere' imamo još i taj ljudski moment, i druženja, i smijeha pa i sitnih prepirki koje su svakako zanimljive gledateljima.

Kako izgleda jedan dan producenta 'Večere za 5 na selu'? Je li posao stresan, postoji li radno vrijeme?

Radno vrijeme svakako ne postoji. Što se mene tiče, ja uvijek radim na tri ili četiri projekta paralelno pa je većina dana podijeljena po projektima. Najmanje stresni su mi odlasci na snimanja i pregledavanje epizoda, a najmanje volim odlaske na sastanke i papirologiju. Srećom, toga nema jako puno pa mogu reći da, iako je stresan, i dalje me moj posao jako veseli, još uvijek nakon više od dva desetljeća.

Najedete li se na snimanjima, odnosno isprobavate li recepte kandidata? Jednom kad snimanje bude gotovo…

Da se baš najedem, ne, ali ni ne dođem gladna pa nije problem. Znalo se dogoditi da stignem na set prilično gladna pa bih kušala tu i tamo ako bi ostalo nešto u limu za pečenje. Ekipa na setu ipak dođe odraditi posao pa najviše jedemo u obližnjim restoranima u vrijeme pauze. Hrana koju kuhaju naši kandidati je uglavnom za njihove goste.

Koji kutak Hrvatske još niste obišli, a velika vam je želja?

Još je jedino ostao Mljet. Na Mljetu još nismo bili, a to nam je stvarno svima velika želja. Obišli smo i Hvar, Vis, Brač, Krk, Pašman, Ugljan, nedavno čak i Žirje, a do Mljeta nikako da stignemo. Tako da, ako nas gledaju i čitaju na Mljetu, pozivamo ih da se prijave. Čekamo ih s veseljem.

Neki su kandidati nakon 'Večere' postali prave zvijezde. Koga biste vi istaknuli i zašto?

Izdvojila bih ovom prilikom jednu grupu kandidata i to ekipu koja je bila u novogodišnjem specijalu. Tu je kuhao naš živopisni pijanist i profesor klavira Ivan, uz Bernardicu, Snježanu, Darija i Božu i to je svakako jedan od najzabavnijih blokova koje smo imali priliku snimati. Svih petoro kandidata ću sigurno pamtiti jako dugo. Bernardicu poznajem još iz vremena kad se njen sin Dario prijavio u 'Ljubav je na selu', kod Snježane sam imala priliku doći prvi put kad je sudjelovala u emisiji i sjećam se da sam se oduševila njenom kućom, pogotovo terasom na kojoj je bilo toliko ugodno sjediti i malo uživati u prirodi nakon grada i mnogih kilometara autoceste. A što se tiče trojice mušketira, s njima je zabava zajamčena. Svaki od njih trojice će sigurno uvijek napraviti show na svoj način.

Podijelite s nama najdražu anegdotu sa snimanja 'Večere za 5 na selu'!

Ne mogu izdvojiti baš jednu situaciju, a neke stvari ne smijem ni otkrivati, ipak moraju ostati 'iza kulisa'. Mogu reći da su mi najsimpatičnije sve one situacije kad čujete kandidate da govore 'to izrežite!', a znaju da nam je upravo to znak da baš taj trenutak mora ostati zabilježen i da će sigurno ostati trajno i na društvenim mrežama. To su sve one male nezgode u kuhinji – kad se nešto prolije, zagori, kad se zamijene dva slična sastojka i tome slično. Kad sam ga već ranije spomenula, onda ću reći da mi je apsolutno najzabavnije bilo gledati pijanista Ivana kako kuha u novogodišnjem specijalu. On je doista pri svakom koraku pripremanja svakog jela imao bar po jednu nezgodu i, usprkos tome, večera je ipak bila servirana gostima. Moram priznati, tada sam prvi put vidjela da se purica prije pečenja premazuje maslinovim uljem koje se potom upije papirnatim ubrusom… a čime je sve purica bila nadjevena, to više ne znam ni ponoviti. U svakom slučaju, hvala Ivanu što spremno sudjeluje u našim emisijama i hvala mu za zajamčenih sat vremena dobre zabave. Jako cijenimo ljude koji nas mogu zabaviti i nasmijati, time nam poprave cijelu večer pa čak i idući dan.

Koliko vas je u ekipi?

Na snimanju je uvijek osam kolega, međutim ako njima pribrojimo ekipu koja radi casting, scenarije, postprodukciju i organizaciju snimanja, oko 25 ljudi radi na 'Večeri za 5 na selu', ovisno o rokovima, katkad posudimo nekoga s 'Ljubav je na selu' ili pak 'Večera' posudi nekoga 'Ljubavi'. Te dvije produkcije su doista kao jedna velika obitelj s dva prezimena.

Jedan tjedan 'Večere za 5 na selu' gledamo pet dana, no koliko je tu posla u konačnici? Dok pronađete kandidate, snimite, smontirate…

Sve skupa, mogli bismo sažeti posao za jedan blok u dva mjeseca. Toliki je broj dana, recimo, od prve prijave kandidata do dostave epizoda za emitiranje.

Snimate skoro tijekom cijele godine, kada odmarate?

Nađe se vremena. Teško, ali se nađe.

Emisiju 'Večera za 5 na selu' pogledajte i na PLAYU, a 500. epizodu najdugovječnijeg showa u Hrvatskoj ne propustite večeras na RTL-u.