Profesionalna je kuharica, no to je skrivala! Senka objasnila zašto je šutjela: 'Nije to strategija...'

Kandidate je u 'Večeri za 5 na selu' ugostila ugostiteljica Senka. Za sebe Senka kaže da je komunikativna, društvena, vedra i da nekad brzo plane. U slobodno vrijeme izrađuje ruže od krep papira, decoupage (salvetna tehnika) te šiva. Najviše voli kuhati variva, mesna jela, umake, juhe, a omiljeno jelo joj je pohano meso koje je i spravila okupljenoj ekipi.

Zatajila je Senka ekipi činjenicu da je profesionalna kuharica, a onda je pobliže objasnila i zašto je to napravila. "Nije strategija nego me nitko nije pitao, cijeli tjedan me nitko nije pitao što sam po zanimanju. Da me netko pitao, rekla bih, nije to neka tajna", otkrila je. "Nekad je to prednost, a nekad mana. Nisam htjela da si oni sad misle što ću im spremiti, da budu neka ekstremna očekivanja. Kuhar sve zna pripremati, ali to ne mora biti neki spektakl jer si kuhar po struci", dodala je.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU!