Profesorica Petra vegetarijanskom večerom otvara pulski tjedan: 'Nisu me sastojci oduševili, no probat ćemo!'

Profesorica talijanskog jezika i povijesti Petra Obranić otvorit će prvi dan pulskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Radi kao novinarka na lokalnoj televiziji, obožava putovati, čitati knjige te svirati klavir, a usto je i instruktorica zumbe. Ljubiteljica je mediteranske hrane, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog novog iskustva i novih jela. Tjesteninu voli jesti na sve načine.

U goste Petri dolaze umjetnik Petar, veterinarska tehničarka Lena, sezonska radnica Petra Boydell i umirovljenica Ivanka.

Foto: RTL RTL

Ekipi je Petra odlučila poslužiti vegetarijansku večeru, a na popisu njezinih namirnica našle su se tikvice, proso, svježi sir, šampinjoni, tartufata, parmezan, mascarpone i krokant. "Primijetih da nema mesa među sastojcima što mi je ok", rekao je umjetnik Petar. "Nisu me sastojci oduševili, no Bože moj, probat ćemo, možda bude dobro ukomponirano", komentirala je, pak, Lena. "Može se jako dobra večera napraviti od ovakvih sastojaka", zaključila je Ivanka.

