Proputovao je cijeli svijet! Dean jeo i krokodile i pohane crve, a jednu stvar želi priuštiti svojoj supruzi...

Voditelj restorana Dean Medur dolazi iz Velike Gorice, trenutno radi u Švicarskoj, a u Hrvatsku dolazi zbog supruge i djece. Ugostio je protukandidate pretposljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu', u koju se prijavio ponajprije zbog ljubavi prema kuhanju i dobre zabave.

Osim kuhanja, u slobodno vrijeme voli ići na pecanje i družiti se s prijateljima. Najviše uživa u jelima domaće kuhinje, uvijek rado priprema piletinu, odnosno voli peći pileća krilca, a kad spravlja neko jelo, najviše mu smeta što je previše pedantan jer ga to usporava.

Foto: RTL RTL

Zahvaljujući poslu, Dean je proputovao cijeli svijet. "Želim da moja supruga proputuje ono što sam ja, krstarenje brodom 15 dana od New Yorka do Aljaske. Predivno je, to bih svima preporučio, stvarno je lijepo", otkrio je voditelj restorana.

Tijekom svojih avantura, upoznao je Dean razne kulture i krajeve svijeta, a usto je i svakojaku hranu probao. Jeo je pohane crve, a da nije ni znao. "Nije bilo ugodno uhu. Probao sam sve, i krokodila, i ovo i ono. Mi imamo puno jednostavniju hranu nego oni", dodao je Dean.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.