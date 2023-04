Petra trenutačno radi kao animatorica, najmlađa je ovotjedna domaćica, a među njezinim sastojcima za večeru našlo se nešto uistinu nesvakidašnje u Hrvatskoj - klokanovo meso! „Molim? Pa nije valjda! Pa ja to ne mogu jesti!“ zbunjeno je komentirao Petar dok se Leni nije samo svidio đumbir koji će večerašnja domaćica koristiti. „Prejak mi je i okusom i mirisom i ne volim ga, ljut je neki i nije moj đir“, rekla je Lena i nastavila o klokanu: „Želja mi je probati to, volim probavati nove okuse.“ Ivanka se odmah izjasnila da ona to neće jesti, baš kao i vegetarijanka Petra O., koja je objasnila da nije to jela ni kad je jela meso. „Današnji jelovnik je miks kao što sam i ja sama. Nadam se da će gosti imati otvoren um za neko novo iskustvo, ali razumijem da klokanovo meso ima jako specifičan okus pa se možda neće svima sviđati, ali voljela bih im pružiti priliku da barem probaju“, komentirala je domaćica.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Jučer se društvo okupilo kod Lene koja je pripremila ukusnu večeru i dobila sjajnih 37 bodova, no to joj nije bilo dovoljno za prelazak u vodstvo, a hoće li gosti kod Petre uživati u okusima Australije i nagraditi je za njezinu hrabrost - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.