Prvo jelo i već oduševljenje Krešimirovom kuhinjom: 'Biftek je bio sve samo ne recesijski'

Obrtnik Krešimir Skočić dolazi iz Žirja i vodi svoj građevinski obrt. U 'Večeru za 5 na selu' prijavio se kako bi promovirao otok, a aktivan je i u organizaciji raznih manifestacija vezanih uz svoj grad. Usto, voli kuhati za ekipu te slobodno vrijeme obožava provoditi na moru. Preferira mediteransku kuhinju te je, kaže, tipični Dalmatinac.

No, iako preferira mediteransku kuhinju, ekipi je odlučio pripremiti mesni menu. Tako je za predjelo pripremio paštetu od pancete i budžole, a za glavno jelo janjetinu. Predjelo je svima bilo ukusno, no domaćin je priznao kako je ipak malo prezačinjeno. Nakon predjela, Krešimir je poslužio glavno jelo, janjetinu s graškom. Svjetlana ne voli janjetinu, no ipak je probala Krešimirovo glavno jelo kako bi mogla ocijeniti večeru.

"Ja do danas nisam znala da Svjetalana ne voli janjetinu, ali ona je bez obzira što ne voli, iz poštovanja sam probala jelo kako bi mogla ocijeniti i za to joj spuštam kapu do poda", komentirala je Oliva.

'Večeru za 5 na selu' gledajte od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.