Putovanja kao strast i hobi! Igor je proputovao cijelu Europu: 'Htio bih upoznati i nove kulture'

Igor Grgić iz Ozlja otvorio je novi tjedan 'Večere za 5 na selu'. Veseo i komunikativan, Igor radi u obiteljskom obrtu, a u emisiju se prijavio zbog zabave i promocije svog kraja. Svestrani igor voli putovati i družiti se, a preferira kontinentalnu kuhinju.

O ljubavi prema putovanjima gvorio je i tijekom priprave večere. Već je proputovao Europu, a sada mu je želja početi otkrivati i ostale kulture. "To je želja, no ne vjerujem da ću uspjeti to složiti. Mislim da me opet Europa čeka, vjerojatno Švicarska, to mi se smiješi u bližoj budućnosti", otkrio je. "Posjetio bih druge zemlje zbog razlike u kulturi, mislim da su ljudi tamo drugačije odgojeni, imaju drugačije poglede na svijet i htio bih upoznati tu novu kulturu", jasan je bio Igor.

