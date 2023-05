Rea će poslužiti nešto drugačije: 'Znao sam da će do petka biti riba'

Baranjski tjedan 'Večere za 5 na selu' zaključit će studentica mađarskog jezika Rea Tordi. Poduzetna Rea trenutačno radi kao operaterka u kladionici, a svoje slobodno vrijeme koristi za kuhanje, isprobavanje raznih kuhinja te je predsjednica udruge mađarskog jezika. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog novog iskustva, zabave i izlaska iz svoje zone komfora.

Najviše voli azijsku kuhinju, ne ustručava se pripremati jela po novim receptima, što smatra svojom pravom vrlinom. A kad je o manama u kuhanju riječ, priznaje kako ponekad skuha prevelike količine hrane. Hoće li skuhati prevelike količine hrane i za svoje goste - ne znamo, no poznato je kako izgleda njezin popis namirnica. Večeru će Rea spraviti od rajčice, kravljeg sira, smuđa, mrkve, slanine, mljevene paprike i oraha.

Foto: RTL RTL

"Ja vam kažem, imam osjećaj, znao sam do petka da će biti jednog dana riba. Dobro, smuđ će biti, vidjet ćemo što će od toga iskombinirati. Mislim da će mrkva i orasi, kao kod mene, biti u desertu", jasan je bio Tin. "Rajčica, kravlji sir - to će biti predjelo, a smuđ, mrkva, slanina - to će biti glavno jelo…", razmišljao je o popisu Vlatko.

Kako će Reina večera proći kod gostiju, pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.