Renata je rođena u Zagrebu, no već 14 godina živi u Ninu: 'Imamo apartmane koje iznajmljujemo preko ljeta'

Frizerka Renata Brkić posljednja je domaćica zadarskog tjednu, dolazi iz Nina, voli kuhati i u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se, kako kaže, jer ima puno slobodnog vremena, a i voli isprobavati nove stvari. U slobodno vrijeme bavi se dekupažem, slikanjem i noktima. Po struci je frizerka, ali trenutačno ne radi nego se bavi iznajmljivanjem apartmana.

"Ja sam Renata Brkić, imam 57 godina, rodom sam iz Zagreba, no 14 godina živim u Ninu. Imamo apartmane koje iznajmljujemo preko ljeta, ljudi su to koji dolaze godinama i stalno govore da im je to drugi dom. Frizerka sam i dugo godina sam radila kao frizerka, tu i tamo i dalje uspiješ šišati, noktima se također bavim", ispričala je Renata o sebi.

Foto: RTL RTL

Ima niz hobija, a opisala bi se kao društvena i šaljiva osoba. "U 'Večeru za 5 na selu' odlučila sam doći jer volim kuhanje, društvo, upoznavati nove ljude, druželjubiva sam, možda mi je to zbog posla, stalno sam u kontaktu s ljudima i baš to volim", ispričala je Renata. "Bitna mi je atmosfera i da tu bude dobar štimung", dodala je. "Obzirom na ovih par večeri, nisu bile opuštene cure, to je bila napetost i nervoza, valjda se ne mogu opustiti", zaključila je o sebi i ostalim damama.

