Osebujni DJ Baki ugostit će protukandidate posljednjeg dana riječkog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Robert Kožul po zanimanju je vozač, velika strast mu je glazba pa je na vlastitim večerama i zabavama upravo on taj koji zabavlja ekipu svojim vještinama za miksetom. Uživa Robert i u dobrim filmovima te sportu, a dobra atmosfera nešto je što mu je najvažnije kada su večere u pitanju.

"Ja sam emotivac, za obitelj sam i društvo. Obitelj mi je jako važna, bez obitelji nema budućnosti. Živim s majkom, imam ženu, dva sina. Profesionalni sam držač volana, instruktor polaganja za viličar i profesionalni vozač viličara. Kreativan sam u smislu drveta, volim praviti roštilje, drvene sanduke, stolove, napravio sam pušnicu da imam na kotačima. Volim s drvetom i željezom raditi, roštilje volim raditi", otkrio je DJ Baki.

Foto: RTL

"S 18 godina sam imao disco s bratom i s jednim prijateljem, volio sam taj ritam, cure, glazba, sve to, ali danas više to radim privatno za prijatelje i obitelj", otkrio je o sebi Robert. "Prijavila me susjeda koja me godinu i pol nagovarala, vjerovala je da sam dobar kuhar, ja sam na kraju pristao i nije mi ni sekunde žao što sam se prijavio. Pobjeda mi nije važna, samo mi je bitno da ne bude zadnji", zaključio je DJ Baki.

