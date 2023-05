Show koji vole i srednjoškolci: Simpatična Ana pokazat će kako kuhaju maturanti!

GORDANA KAURIĆ (48)

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Gordana dolazi iz Dugog Sela, po struci je prehrambena radnica, no ima svoj obrt, odnosno praonicu i glačaonicu rublja. Ono malo slobodnog vremena koje joj ostane iskoristi za druženje s prijateljima i provođenje vremena s obitelji, djecom i kućnim ljubimcima. Za sebe kaže da voli pričati, družiti se i zafrkavati, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se više zbog druženja nego kuhanja. Jako voli tjesteninu i umake pa to najčešće i spravlja, preferira domaću kuhinju, a svojom najvećom manom prilikom pripreme nekog jela smatra to što želi sve brzo napraviti pa to ponekad ne ispadne najbolje.

MARIO TOMAS (22)

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Zagrepčanin Mario Tomas uistinu je svestrana osoba; on je pjevač, veterinarski tehničar i pomalo kuhar. Za sebe kaže da je pozitivnog i vedrog duha, uporan je i ambiciozan, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zbog novog kulinarskog iskustva, želi gledateljima pokazati svoju drugu stranu i promovirati svoje pjevanje. Najčešće spravlja talijanska jela i riblje specijalitete, omiljeno jelo mu je crni rižot, preferira tajlandsku i talijansku kuhinju, a kreativnost i fokusiranost smatra svojim najvećim vrlinama kod pripreme jela.

ANA MERLE (18)

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Ana dolazi iz Lukavca, ide u četvrti razred srednje škole, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog ljubavi prema kuhanju i novog iskustva. U slobodno vrijeme bavi se slikanjem, rukotvorinama, heklanjem, sportom, teretanom, karateom, filozofijom, politikom, a tu su i umjetnost, književnost, humanitarne akcije i različite druge inicijative. Za sebe kaže da je komunikativna, brižna, kreativna, vedra, nasmijana, mudra i osjećajna. Omiljeno jelo su joj chimichange i preferira meksičku kuhinju. Bez obzira na godine, Ana smatra da dobro kuha i da ima šanse za pobjedu, a svojom najvećom vrlinom smatra to što je domišljata i kuha bez recepta.

DEAN MEDUR (51)

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Voditelj restorana Dean dolazi iz Velike Gorice, trenutno radi u Švicarskoj, a u Hrvatsku dolazi zbog supruge i djece. Za sebe kaže da je komunikativan i voli se šaliti, a u emisiju 'Večera za 5 na selu' prijavio se ponajprije zbog ljubavi prema kuhanju i dobre zabave. Osim kuhanja, u slobodno vrijeme voli ići na pecanje i družiti se s prijateljima. Najviše uživa u jelima domaće kuhinje, uvijek rado priprema piletinu, odnosno voli peći pileća krilca, a kad spravlja neko jelo, najviše mu smeta što je previše pedantan jer ga to usporava.

ALEKSANDRA CVITKOVIĆ (57)

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Aleksandra je po zanimanju knjigovotkinja, dolazi iz Sesveta i za sebe kaže da je osoba puna energije koja u slobodno vrijeme vozi bicikl i hoda. Već je imala iskustva kuhanja pred kamerama, sudjelovala je u jednoj od prošlih sezona 'Večere za 5 na selu' te birala stylinge u 'Shoping kraljici', a s obzirom na to da istinski uživa u kuhanju, odlučila se još jednom prijaviti u popularni kulinarski show. Voli različite kuhinje, omiljeno jelo joj je riba, a kad priprema neko jelo, najviše joj smeta što usmjerava pozornost na čistoću i red.

