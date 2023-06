Slovakinja Marija prije 55 godina na Jadranu je upoznala supruga i ovdje ostala: 'Sve zbog ljubavi'

Umirovljenica Marija Bičanić otvorila je novi tjedan 'Večere za 5 na selu'. Gospođa Marija pokazala je kako je komunikativna, energična, a večera je bila prožeta i njezinom rodnom zemljom. Tijekom pripreme večere objasnila je kako je završila u Hrvatskoj.

"Tu sam već 56. godinu. Došla sam zbog ljubavi. Došla sam na godišnji odmor, upoznala muža i to je to. Bili smo zajedno 43 godine, a on je umro prije 14 godina", rekla je Marija.

"Je li bio dobar", upitao ju je Željko.

"Jako, predobar, Ličanin", rekla je Marija te se složila s Željkom kako su Ličani najbolji ljudi.

I ostali kandidati hvalili su ljude iz toga kraja.

"Vrlo zabavni i vrijedni ljudi. Zbilja su srdačni i jako ljubazni", govorili su.

