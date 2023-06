Štefan je iz Slovačke otišao u Njemačku, a dane mirovine provodi u Hrvatskoj: 'Tu je odlično, uživam u moru'

Umirovljenik Štefan Šurjanski ugostit će protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5 na selu'. Dolazi iz Jadranova, ima 66 godina, voli ribariti i šetati. Član je Matice slovačke, ljubitelj rock glazbe i sporta. Glazbom se bavio 40 godina, obožava kuhanje, a najbolje mu, kaže, idu deserti.

"Dolazim iz Slovačke, a sedam godina živim u Jadranovu. U Slovačkoj imam dvije kćeri, jedna živi u Bratislavi, a druga živi u središnjoj Slovačkoj i dolazi svaki mjesec na par dana. Završio sam elektrotehnički fakultet, specijalizaciju za telekomunikacije. Krenuo sam raditi u Njemačkoj i radio sam kao električar. Sad sam u mirovini, uživam u moru. U Hrvatskoj mi je dobro, neću više ići u Slovačku", ispričao je o sebi Štefan.

Foto: RTL RTL

"Tu je odlično, mene vuče more, dobivam atmosferu, čisti zrak, pozitivnu energiju, tišina, mir. Puno radim oko kuće, bojim ogradu i u vrtu nešto radim. Kada sam slobodan, idem na more, imam društvo ribarsko, svaki petak se družimo. Član sam i Matice slovačke u Rijeci i Matice hrvatske u Jadranovu. Imam puno prijatelja", dodao je. "Miran sam čovjek. Loša strana mi je ta što volim piti pivo i kad ga počnem piti, nema kraja. U emisiju me prijavila prijateljica iz Matice slovačke, nakon što sam za njih kuhao gulaš u svom vrtu. Svejedno mi je hoću li biti prvi ili zadnji", zaključio je Štef o sebi.

