Umirovljenik Vlatko Jurković ugostio je protukandidate pretposljednjeg dana u 'Večeri za 5 na selu'. Ovaj svestrani gospodin radni vijek proveo je kao radijski novinar, voditelj i urednik, a danas uživa u svom vinogradu u mjestu Draž. Slobodno vrijeme voli provoditi na folkloru, a ekipu je tijekom tjedna zabavljao svojim bećarcima, anegdotama i dosjetkama.

Obilježio je tjedan i njegov odnos s Valentinom. Kandidati su otkrili da se Valentina nakon Biljanine večere rasplakala, a sve zbog Vlatkove velike iskrenosti. "Ova naša draga je plakala", započeo je Vlatko priču o Valentininim suzama. "Komentirali smo Biljanina jela i ja sam samo rekla da mi se nije svidio krumpir i krema i Vlatko je tu mene, ne bih rekla napao, imao je potrebu komentirati i rekao da je meni jedinoj bitna pobjeda", ispričala je, pak, Valentina.

"Priznajem da sam kriv, rekla je za vrijeme večere da je sve super, a nakon ocjena je počela govoriti da joj se ne sviđa desert od Biljane. Ja nisam mogao šutjeti pa sam rekao da je maloprije rekla da je dobar, a sad govori da ne valja. Ona kaže: 'Nisam rekla da ne valja, rekla sam da mi se ne sviđa' i počela plakati", dodao je Vlatko.

Foto: RTL RTL

Svoje viđenje situacije ponudio je i Tin. "Za predjelo komentar da je tijesto pretanko je glupost, žena je to napravila tako kako je planirala i u tom kontekstu je bilo savršeno. Rekla je da joj je krumpir bio bezukusan, ja sam joj rekao da nije. Njoj je tijesto bilo pretanko, ja sam rekao da ne može, da je to njena preferencija. Tražila je od Biljane maramicu, Vlatko je rekao da ima on, a ona je onako histerično odgovorila: 'Ja od tebe ne želim ništa'. Bilo je to predramatiziranje, zaključio je Tin.

'Večeru za 5 na selu' pratite svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.