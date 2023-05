Supruga joj je smjestila - sestra: 'Na prvu mi se nije svidio. Zaručili smo se nakon pola godine'

Domaćica Valentina Dekić prva kuha ovoga baranjskog tjedna u showu 'Večera za 5 na selu'. Po zanimanju je frizerka, no trenutno je kućanica. Za sebe kaže da je vesela i komunikativna osoba, koja se show prijavila zato što jako voli kuhanje i dobru zabavu. Dok je kuhala, s produkcijom je podijelila i nekoliko detalja o svom životu. Konkretno, govorila je o suprugu s kojim je u braku puno desetljeće.

"Moja i njegova sestra su išle skupa u razred i ona mi je rekla da ima lijepog brata. Kada sam ga vidjela prvi put rekla sam kako on nije moj tip. Nije mi bio lijep. No, kasnije sam se njemu javila i vrlo brzo smo se našli. Sad smo 13 godina zajedno i deset godina u braku", rekla je Valentina i dodala kako joj se kasnije na njemu svidjelo baš sve. "Zaručili smo se nakon šest mjeseci, nisam puno razmišljala i očito je to bila dobra odluka", rekla je.

Drugi kandidati rekli su kako im nije poznato upoznavanje na internetu te u slučaju da se tako ostvari kontakt, da će to vjerojatno biti kratkog vijeka.

