Profesorica talijanskog jezika i povijesti Petra Obranić otvorit će prvi dan pulskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Radi kao novinarka na lokalnoj televiziji, obožava putovati, čitati knjige te svirati klavir, a usto je i instruktorica zumbe. Ljubiteljica je mediteranske hrane, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog novog iskustva i novih jela. Tjesteninu voli jesti na sve načine. U goste Petri dolaze umjetnik Petar, veterinarska tehničarka Lena, sezonska radnica Petra Boydell i umirovljenica Ivanka.

"Odmalena sam znala da želim biti profesorica pa sam završila za profesoricu talijanskog jezika i književnosti, a poslije sam završila i povijest. Radila sam u školi dvije godine, obožavam taj posao i obožavam raditi s djecom. Imam puno hobija, inače sam instruktorica zumbe, to je fitness program koji uz glazbu pokreće ljude da dođu vježbati", ispričala je Petra o sebi i svojim aktivnostima.

Foto: RTL RTL

"Dosta sam ekstrovertna, volim izazove. Moja vrlina je otvorenost, to može nekada biti i mana, ali ja to smatram vrlinom. Iskrenost je moja najveća vrlina. Pustolovni sam duh, volim mijenjati poslove, voljela bih živjeti u Španjolskoj, već sam dvije godine živjela tamo, sviđa mi se njihov mentalitet i to što su uvijek jako veseli", zaključila je Petra.

"Trenutno radim na lokalnoj televiziji, pratimo Istru i Kvarner, radim za talijansku redakciju, super mi je, idemo na terene, upoznajem dosta ljudi…", dodala je o sebi ova svestrana dama.

Kako će ekipa u konačnici ocijeniti Petru i njezina jela, pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati samo na RTL-u!