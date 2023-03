Medicinski tehničar David Kučinić ugostit će protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5 na selu'. U kulinarsku emisiju prijavio je i sebe i svoju majku Ljiljanu, a iako se nisu nadali da će zajedno sudjelovati, dobro su se snašli zajedno. Odluka da se prijave u 'Večeru za 5 na selu' pala je jer oboje vole gledati kultnu emisiju. David je, inače, najmlađi ovotjedni kandidat, ima 26 godina, radi u struci te radi kao DJ u jednom ogulinskom klubu.

"Opisao bih se komunikativnom i opuštenom osobom, za društvo, za popit', pojest' i mislim da sa mnom nikad nije dosad. Zaposlen sam, radim u struci, prvostupnik sestrinstva i radim u gradskoj bolnici. Kroz posao sam se afirmirao kao osoba, da nekada neke situacije ne treba gledati krivo jer nikad ne znaš što ti se u životu može dogoditi i kako ti se život može okrenuti u sekundi", ispričao je David o sebi.

"Kao hobi, bavim se DJ-ingom, trenutno to radim u lokalnom kafiću, otvorile su mi se prilike i za negdje dalje tako da ih uzimam objeručke i mislim da to jako dobro na kraju ispadne. Nakon 12-satne smjene s posla kada odem na gažu, glazba me opusti i proširi vidike", otkrio je medicinski tehničar. Prilagođava se ekipi kojoj glazbu pušta, a osim DJ-inga, voli igrati i videoigrice.

