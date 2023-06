Svjetlana s obitelji živi na Žirju i vodi lokalni dućan: 'Život me vratio na otok'

Tekstilna tehničarka Svjetlana Bilan ugostit će protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5 na selu'. U emisiju se prijavila zbog promocije otoka, druženja i zabave, a u njoj sudjeluje sa svojim bratom Marijanom. Vedra je, kaže, te vesela i komunikativna, a obožava mediteransku kuhinju.

Ova dama s obitelji živi na idiličnom Žirju. "Ja sam odrasla na Žirju, rodila sam se u Šibeniku, a život me vratio na otok, tu sam se udala i tu živim sa suprugom i svojom djecom. Ne bih mogla zamisliti da živim na nekom drugom otoku, ovdje sam provela djetinjstvo i ne bih ovo mijenjala ni za što. Godinama sam se bavila ugostiteljstvom, no sada to više ne radim, radim u svom obiteljskom dućanu koji radi cijelu godinu, mještani su zadovoljni i sretni što ne moraju po namirnice u Šibenik", otkrila je Svjetlana o sebi.

Foto: RTL RTL

"Kada ne radim u obiteljskom dućanu, bavim se hobijima, ličim kuću, radim rukotvorine, na otoku nema praznog hoda. Najbolje se opuštam u noćnim satima kada imam najviše vremena za sebe, za svoje hobije. To je nemoguće raditi s obzirom na to da smo u centru mjesta. Mir mi je potreban i zbog posla, stalno smo među ljudima, a nekad treba napuniti baterije. Nisam ljubiteljica provođenja vremena u kuhinji jer za to vrijeme mogu niz drugih stvari napraviti. No, volim kuhati i volim kada mi prijatelji dođu", zaključila je.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete pratiti i na PLAYU.