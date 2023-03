Teletina za početak tjedna: 'To je tradicionalno bilogorsko jelo'

Današnji domaćin stiže iz naselja Puričani, a u goste mu stižu kuharica u vrtiću Nevenka, prodavačica Ana, domaćica Senka i još jedna prodavačica Tihana. Sve dame očekuju finu hranu i dobru zabavu, a kad su vidjele sastojke za Lukinu večeru, Ana je komentirala: „Fali mi meso.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

No gošće se ne trebaju brinuti jer će domaćin pripremati teletinu ispod peke. „To je naše tradicionalno jelo. To su pravili i moji djedovi i roditelji, naviknuo sam se na tu hranu i baš dosta koristim teletinu.“ Nadamo se da će kandidati uživati u Lukinu jelovniku i realno ocjenjivati, a hoće li to biti tako - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.