Umirovljenica Gordana Smoljanović oduševila je ekipu ovotjedne 'Večere za 5 na selu', a hoće li to učiniti i svojim jelima - saznat ćemo u posljednjem danu podravskog tjedna popularne emisije. U slobodno vrijeme Gordana se bavi uređenjem vrta, brine za životinje, a radni vijek provela je radeći u školi kao kuharica.

"Zovu me i stari i mladi baba Gordana, i za starije, moju generaciju, za sve sam baba. Meni to ne smeta, dapače. Imam jezik, imam srce vedro i veselo, srce hoće, ali snage nemam. Radila sam u školi 30 godina i sada sam u mirovini. Na selu posla imate stalno, u vrtu, oko cvijeća, oko životinja. U kući nas je tri generacije - ja, suprug, sin, snaha i dvoje unučadi", ispričala je o sebi umirovljenica.

Foto: RTL RTL

"Obožavam biti na društvenim mrežama da vidim malo što se događa u svijetu i okolici. Moja najstarija unuka me prijavila u 'Večeru za 5 na selu'. Nadam se pobjedi, ali nisam se zbog toga prijavila, prijavila me unuka, a ja sam pristala. Lijepo je to doživjeti. Emisija će mi ostati u jako lijepom sjećanju, krasne su mlade ženice", zaključila je Gordana.

