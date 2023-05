Ugođaj važniji od hrane: 'Nije mi se svidjela napetost tijekom večere'

Mario je svojim gostima pripremio predjelo naziva Okusi zavičaja, glavno jelo More i voće te desert Zelena Azija. Domaćin je pretpostavio da s platom i kiflicama ne može pogriješiti, no gostima se to učinilo pomalo jednostavnim jelom, a i kiflice nisu bile slane. Riba u umaku od borovnica okusom je bila fina svima, ali ne i veličinom porcije - svima je bilo malo, dok je najviše komplimenata dobio desert koji se većini svidio i okusom i izgledom. „Jako sam zadovoljan današnjom večerom, sve je bilo na vrhuncu. Ne mislim da su moji gosti zadovoljni nego prezadovoljni. Atmosfera je bila odlična, nisam se boljoj mogao nadati. Jako mi se sviđa što smo se svi opustili, sve je bilo na vrhuncu“, rekao je domaćin koji je za svoju večeru dobio 32 boda i nije prestigao vodeću Gordanu.

Gostima je na dolasku Mario ponudio liker od borovnice, višnje i kupinovo vino, a Aleksandra i Ana su mu malo zamjerile to što nije točio aperitiv, nego je prepustio gostima da to rade. „Apsolutno mi je drago biti domaćin i malo preuzeti tu ulogu, to mi je inače i posao i baš mi je drago što sam mogao pomoći“, rekao je Dean. „Za aperitiv sam pila višnju, bila je fina“, dodala je Gordana.

Svi su bili jako gladni pa su brzo počeli s predjelom - kiflicama i platom. Domaćin je smatrao da svi obožavaju platu, no Dean se nije složio s tim. „Kiflice i naresci nisu dobitna kombinacija. Smatram da se mogao malo bolje potruditi jer je stvarno jednostavno narezati kobasicu, salamu i sir.“ Ana i Aleksandra pohvalile su domaćina što je napravio kiflice, ali ipak im nisu bile dovoljno slane dok ih Dean nije ni probao zato što ne jede kiflice, kruh…

Brancin u umaku od marelice sa špinatom i glazurom od lana uz salatu domaćin je poslužio za glavno jelo, koje je svima lijepo izgledalo, no porcija im se učinila mala. „Malo oskudno“, rekla je Ana, a Gordana objasnila detaljnije: „Mislim da je za nekog muškarca bila premala porcija. Meni nije.“ Gordana je dodala da joj je umak od marelice bio zanimljiv, Ani se svidio da bi Dean zaključio: „Umak od marelice i brancin bili su dobro komponirani, možda da se nije toliko osjetila slatkoća.“

Tortu od pistacija i bijele čokolade Mario je poslužio za kraj večeri, a otkrio je kako ju je već pravio majci. Svima se jako svidio izgled deserta, a ni okus nije zaostajao. „Stvarno je bio dobar, oborio me s nogu, najbolje jelo danas!“ rekla je Aleksandra.

Nakon poklona stigli su svirači koji su bili i jučer na večeri i svi su malo opustili iako su komentirali da atmosfera na večeri nije baš bila opuštena. Gordani je sve bilo super, ali ne voli ribu pa se odlučila za ocjenu devet, Aleksandra je dala ocjenu osam zato što domaćin nije bio dovoljno opušten, a i glavno jelo joj je bilo šturo. Dean se također odlučio za osmicu uz objašnjenje: „Želim dati prostora drugim natjecateljima, predjelo jednostavno, glavno jelo mi se svidjelo i desert mi je bio jako, jako sladak“, a najkritičnija je bila Ana koja je dala sedmicu i rekla: „Za predjelo i glavno jelo imam zamjerke dok je desert bio odličan, a osjetila se i napetost tijekom večere koja mi se nije svidjela.“

Sutra kuha Ana, a hoće li pogoditi okuse zahtjevnih gostiju - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.