Umirovljenica Zdenka Puškarić dolazi iz naselja Zagorje Ogulinsko, koje je u sastavu Ogulina. 'Večeru za 5 na selu' prati jako dugo i premišljala se vezano za sudjelovanje, a sada je napokon odlučila okušati se jer zna da nema što izgubiti.

"Živim sa sinom, on je u Zagrebu, radi preko tjedna, ali dođe vikendom kući i meni je u Zagorju lijepo, tu sam rođena i ne bih mijenjala selo za grad nikada. Rado gledam albume, prisjećam se lijepih uspomena, dok su djeca bila malena i dok smo svi bili na okupu. U mirovini sam, otišla sam prije pet godina, radila sam u stolariji gdje se radi prozori, a poslije u tvornici parketa", otkrila je Zdenka.

Foto: RTL RTL

"Dosta sam rano otišla u mirovinu zbog toga da odmorim od posla i sačuvam svoje zdravlje. Uvijek nešto radim, nije mi dosadno, volim raditi po polju, kuham pekmeze, radim likere, heklanje me opušta i brže mi vrijeme prolazi", ispričala je o sebi današnja domaćica. "Kad sam se udala i obitelj stekla, morala sam kuhati, to mi je navika i volim to raditi", zaključila je umirovljenica o sebi.

Hoće li Ivana ipak uspjeti 'prožvakati' orahe s popisa, pogledajte od 20.15 sati na RTL-u u 'Večeri za 5 na selu'! Emisiju možete gledati i na PLAYU!