Valentina je domaćica i majka troje djece: 'Ne bih se složila s time da biti kućanica nije posao'

Domaćica Valentina Dekić dolazi iz Belog Manastira i prva je koja će ugostiti protukandidate u baranjskom tjednu 'Večere za 5 na selu'. Po zanimanju je frizerka, no trenutno je kućanica. Za sebe kaže da je vesela i komunikativna osoba, koja se u 'Večeru za 5 na selu' prijavila zato što jako voli kuhanje i dobru zabavu. Obitelj joj je na prvome mjestu i svoje slobodno vrijeme provodi s njima, ali kada se želi posvetiti sebi, odlazi u duge šetnje ili vožnju biciklom.

Valentina ima 29 godina, majka je troje djece i trenutno se bavi kućanstvom. "Brinem se o djeci, kući… Širok je popis obaveza jedne kućanice - od spremanja kuće, usisavanja, pranja poda, odjeće, spremanja za djecom, kuhanja… Stvarno svega. Ne bih se složila s time da biti kućanica nije posao, ja na kraju dana legnem jako umorna u krevet što znači da je to stvarno dobar posao. Nemam problema sa spavanjem, spavam kao beba nakon cijelog dana", ispričala je Valentina.

"Majka sam troje djece, vrlo lijep i zahtjevan period mog života otkad sam majka. Vrlo je teško biti majka troje djece, pogotovo jer je prvo dvoje djece u vrlo maloj razlici, razlika između njih je 15 mjeseci, to je stvarno naporno. U periodu kada su se oni rodili, muž nije bio tu, bio je na terenu tako da sam cijelo vrijeme bila sama, to je stvarno teško. Pomažem im svakog dana oko zadaće, naporno mi je to, no svaka mama to mora", iskrena je domaćica.

"Teškog sam karaktera, zahtjevna sam, iskrena i ljudi to baš ne vole. Kako bi stari rekli - što na umu, to na drumu i to je nekad stvarno problem. Takva sam i ne želim se mijenjati. Nemam problem s kritikama. U 'Večeri za 5 na selu' ću biti ista kao inače, što mislim, to ću reći i to je to", zaključila je Valentina.

