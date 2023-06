Za predjelo, Dragutin je ekipi napravio jelo pod nazivom 'O, more'. To su bili škampi s tjesteninom, a okus jela oduševio je goste. Krešimir je bio posbeno oduševljen te je upitao Dragutina ima li toga još.

"Drago, škamp je top, top spremljen", komentirao je Krešimir.

Nakon toga, krenuli se šaliti kako se tjestenina treba srkati, a kasnije je Krešimir objasnio i zašto.

"Kod nas u Dalmaciji sve se srče, jede se janjetina rukama, riba rukama, maništra se srče, juha se srče i to je tako", rekao je Krešimir.

"To je tako oduvijek, to je naš običaj i to je to", potvrdila je Oliva.

A, osim što srču, ekipa je otkrila kako je normalno za dalmatince da uz svako jelo jedu kruh.

"Mi Dalmatinci jedemu kruh sa svime, čak i sa pizzom znamo jesti kruh", komentirao je Marijan.

