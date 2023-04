Večeras kuha Princ Petar: 'Želim svaki dan biti sretan, čuvati tu sreću i malo dijete u sebi'

„Dolazim iz Fažane. Inače, nisam iz Istre, ondje sam došao prije nekih 13 godina. Istra ima grad umjetnika Grožnjan pa mi je nekako savjest nalagala da budem tu gdje mi je mjesto“, kaže 30-godišnjak umjetničkog imena Princ Petar i nastavlja: „Slobodni sam umjetnik još od svoje treće godine; najviše se bavim slikarstvom, jedno sam se vrijeme bavio stolarijom, a najviše se uz to sve bavim i vrtlarstvom. Volim biljke, volim uređivati i dizajnirati vrtove tako da to sve sklapam nekako u jednu priču koja meni najviše odgovara. Ljubav prema slikanju nastala je još kad sam imao tri godine i kad mi je mama prvi put pokazala kako iz jednog poteza nacrtati borić, i to me tada tako očaralo da sam već tad, krenuvši crtati taj borić milijun puta, završio na šumama, kućama, dolinama, gorama… Za umjetnike kažu da imaju čudne navike, da su čudni, da su boemi… Ne bih rekao da sam boem, govorili su mi godinama da sam čudan, naravno, ali sam na kraju shvatio da nisam čudan nego poseban i drugačiji.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

„Uz to što volim jako slikati, gotovo svake godine za maškare radim svoj event 'Bal pod maskama', tako da volim i šivati, volim izrađivati i šiti kostime i organizirati te tematske partyje. Moja ljubav prema plesu proizlazi nekako iz nekog osamljenog života; kad sam bio mlađi, bio sam dosta introvertan. Volim ritam, volim muziku, osjetim je i prepustim se nekoj esenciji, energiji, jednostavno bivam u prostoru na neki drugi način. U životu me najviše ispunjava težnja ka ultimativnoj sreći; da sam svaki dan sretan, da čuvam tu sreću i to malo dijete u sebi“, kaže Petar koji je ljubitelj mediteranske kuhinje te otkriva što njegovi gosti mogu očekivati od njega. „Neku simpatičnu, kreativnu večeru. Naravno, naglasak je na dekoracijama jer sam umjetnik pa sam si tu dao malo više truda, a hrana je jednostavna - kuham ono što kuham gostima kad mi dođu. Naravno da mi je stalo do pobjede, volim biti prvi - prvi sam naslikao i najveću sliku na svijetu, prvi sam u mnogočemu, pa ne vidim razloga zašto ne bih bio prvi i ovdje?!“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Hoće li se gošćama svidjeti večera kod Petra - ne propustite pogledati večeras od 20.15 sati na RTL-u.