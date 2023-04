Večerašnja domaćica: 'Moj svijet čine moj suprug, kći, sin i moje tri unuke'

„Više od 50 godina zovu me Jasna. U mom životu uglavnom je sve jasno. Moj svijet čine moj suprug, kći, sin i moje tri unuke. Iskreno, muž mene više sluša u braku nego ja njega i kaže da uvijek držim više ona tri kantuna što se kaže, ali da sam počela i četvrti. Slažemo se dosta dobro, imamo svoje neke navike; kad smo slobodni, ujutro zajedno pijemo kavu, vikendima se pokušavamo malo opustiti, putovati, imamo svoj neki jednostavan, opuštajući đir“, kaže večerašnja domaćica koja je sa suprugom Valterom u braku 35 godina.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

„Nisam tip žene koja voli okolo pričati i ići po kavama, voditi ćakulu, s prijateljicama izađem, ali to je sve naše nešto, nešto jednostavno i bez nekog opterećenja“, kaže 57-godišnjakinja i nastavlja: „Vesele me susreti, igra i razonoda s mojim unukama. Baka sam već 14 godina, to je jedan prelijepi osjećaj i otkako sam poslala baka, to se nije ništa promijenilo. Kod prve dvije unuke nisam imala tolike obaveze, a s najmlađom već imam. Ona živi kod mene i to je nešto sasvim drukčije, puno su veće obaveze kad ste zajedno. Za svoje sam unuke donijela neke životinjice, koji su postali i moji ljubimci. Već dulje imamo psa, a s macom nikad nisam bila neki bolji prijatelj, ali sam ispunila unučici želju.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

„Mogla bi se napisati knjiga o mom životu; puno sam toga prošla - nedajbože gorega i nadam se da će iz dana u dan biti samo bolje. Možda ima nekih stvari koje bih mijenjala, ali uglavnom bi to opet ostalo na istome“, kaže Jasna koja je rođena u Travniku, ali više od 50 godina živi u Zadru i već 15 godina bavi se prodajom ribe. „To mi je imalo priraslo srcu. Htjela bih se maknuti od toga, ali još razmišljam danas ću, pa sutra ću… Tako, dok mogu biti na nogama, radit ću, a kad ne budem mogla, vidjet ćemo što će biti.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Kako će se ostalim kandidatkinjama svidjeti na večeri kod Jasne - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'. Show pogledajte i na PLAYU.