Večerašnja domaćica: 'Riskirala sam s nekim stvarima pa držimo fige da sve prođe kako treba'

„Rođena sam u Austriji, onda sam malo živjela u Australiji, pa u Hrvatskoj i onda ponovno 14 godina u Australiji tako da sam imala dugačak put prije povratka u Hrvatsku“, rekla je 25-godišnjakinja te nastavila: „Po zanimanju sam turistička animatorica, radim taj posao od 2019., svako ljeto i zimu također. U animaciji me ispunjava rad s ljudima, obožavam to što sam okružena s 'multi-kulti' ljudima od svugdje, mogu vježbati jezike i nešto novo naučiti.“

Večerašnja domaćica kaže da je jako društvena osoba i nikad nema mira. „Nikad mi nije dosadno, uvijek nešto radim; je li to penjanje u dvorani po stijenama ili plesanje, bicikliranje, uvijek se nađe nešto. Nabrijala sam se na to penjanje zato što me pozvao prijatelj koji mi je govorio da će mi biti super, a kako se bojim reći 'ne' u slučaju da nešto propustim - otišla sam“, kaže Petra koja se slobodnim penjanjem bavi već dvije godine.

Osim kuhanja, simpatična domaćica ima još neke strasti. „Ljubav mog života je balet i s tim se bavim otkako mogu pamtiti. Kad plešem balet, osjećam se slobodna kao ptica, dakle, sve što nisam mogla riječima izraziti kroz dan ili svaka mala sitnica koja se dogodi u meni - to mogu pokazati kroz taj pokret. To mi je način da bez riječi sortiram sve u glavi i dođem sebi opet pa možemo reći da mi je to neka vrsta meditacije“, otkrila je Petra koja balet pleše od treće godine.

Obožava kuhati azijska jela, a usto je ljubiteljica mediteranske prehrane. „Kad sam bila jako malena, voljela sam eksperimentirati u kuhinji jer sam uvijek voljela jesti i u obitelji su me zvali Pero Ždero. Kad voliš jesti, onda moraš naučiti i kako pripremati tu hranu. Od mene večeras možete očekivati neočekivano. Uglavnom, nadam se da će sve biti dobro, malo sam riskirala s nekim stvarima, ali držimo fige da sve prođe kako treba.“

