Večerašnji domaćin Jurica: 'Mama mi je kuharica i odmalena sam gledao kako kuha'

„Živim u selu Gojlo pokraj Kutine. Uvijek sam za šalu, volim se zezati, šaliti i na svoj račun. Najvažnije je da se možemo zezati i uživati, a ostalo će doći samo“, kaže 30-godišnjak koji je šest godina u braku i ima dvoje djece te nastavlja: „Bavim se svačim; trenutno radim na krovovima kao krovopokrivač, to mi je sad posao, ali tražim nešto bolje pa možda odem i van.“

Jurica je tri godine član nogometnog kluba Šartovac pa kaže: „U slobodno vrijeme bavim se nogometom, živim za tu nedjelju, za taj trening, tamo se ispušeš - ono što ti ne paše, to napraviš na terenu. Kad odem na nogomet, a trebam negdje otići na ručak ili nešto, žena se baš razljuti. Onda kupim bombonijeru, dođem s ružom pa se moram iskupljivati. Znala je kakav sam, ali takvog me odabrala! Položio sam i za vatrogasca i sto u Šatrovcu, gdje igram i nogomet. To je plemenit posao, to me ispunjava zbog toga što spašavaš živote i sve i pomogneš nekome.“

A kad ga pitate otkad voli kuhanje, kaže: „Oduvijek! Mama mi je kuharica i uvijek sam gledao kad ona nešto kuha, sam probavao, a najdraže mi je pripremiti zapečeni grah i gulaš. U 'Večeru za 5 na selu' prijavili su me dečki iz kluba, kojem bi i dao novac ako osvojim prvu nagradu. Ali nije mi stalo do pobjede, tko gleda na to, sretno mu!

