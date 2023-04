Večeru priprema Zagrepčanka koja živi na Viru: 'Ne volim kuhati, prijavila sam se zbog druženja i zabave'

„Majka sam četvero djece, trenutno na porodiljnom. Moja bi djeca rekla da sam dobra, vjerojatno preblaga jer sam ih sve jako razmazila, ali tome djeca i služe. Bila sam udana pa sam se razvela; iz prvog braka imam dvoje djece, sada u drugom braku imam drugo dvoje djece. Za vrijeme razvoda imala sam jedan težak trenutak, kad smo ostali bez krova nad glavom. Mogli bismo reći da je moj život buran jer sam imala svakakvih trenutaka u životu - i lijepih i teških, a i jako veselih. Eto, buran je moj život!“ rekla je 47-godišnjakinja i nastavila: „Moj suprug, kći i ja na Vir smo se doselili prije sedam godina, gdje je suprug naslijedio kuću, a u Zagrebu smo živjeli u unajmljenom stanu. Sin i starija kći žive u Zagrebu, mama mi živi ondje, unuk, braća… Voljela bih otići, ali trenutno ne mogu zato što imam malo curicu i još puno brige o njoj.“

Martina za sebe kaže da je društvena, vesela i pomalo tvrdoglava te dodaje: „Mislim da ima dosta ljudi koji me ne vole, zato što sam izravna i kažem ono što je, a ljudi često ne vole čuti istinu i onda dolazi do malih problem, ali zato si ja biram društvo.“ Otkriva i da jako voli Prljavo kazalište te se prisjeća kakvo je bilo njezino odrastanje: „U djetinjstvu sam bila jako zvrkasta i nestašna, to se nastavilo i tijekom mog pubertetskog doba. Uvijek sam voljela tulume, zabave, zato mi baš škola i nije išla.“ U svom domu često s prijateljima organizira natjecanje u pikadu otkriva zašto se prijavila u emisiju. „Moj natjecateljski duh za 'Večeru za 5 na selu' baš i nije prevelik, inače ne volim kuhati - prijavila sam se isključivo zbog druženja i zabave. Uopće se ne nadam pobjedi, naravno, o tome i ne razmišljam, ali u svakom slučaju - ne bih voljela biti zadnja. Šta bude, bit će, nema veze!“

