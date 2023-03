Specijalist javne uprave Vedran Miletić ugostio je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5 na selu'. Ugostio je u svom domu savjetnicu u osiguranju Teu Kocjančić, kuhara Davorina Baranju, studenticu Nives Pericu te umirovljenicu Ljubicu Popović. Radi u ugostiteljstvu, a bavi se kazalištem te je prava umjetnička duša. U show se prijavio kako bi upoznao nove ljude i ostvario svoju dugogodišnju želju. Svoju večeru odlučio je spraviti od butternut tikve, krumpira, svinjetine, tikvice, pudinga od vanilije, kakaa, jaja i bijele čokolade. Za svoje kulinarske bravure u konačnici je Vedran dobio odličnih 39 bodova te tako trenutno dijeli prvo mjesto s Teom i Nives! Ekipa je nakon večere komentirala sjajna jela, ali i genijalnu atmosferu.

Pripravu svoje večere Vedran je započeo desertom koji se mora hladiti. Desert naziva 'Vratolomija' intrigirao je protukandidate - Davorin je pretpostavio da se radi o rožati, a Nives je ocijenila da će možda desert biti izvrnut! "S domaćim jajima je desert kvalitetan", dodao je Davorin. Složio se s Nives da je Vedran vjerojatno spretan u kuhinji. Nakon što je mladić spretno završio desert i stavio ga na hlađenje, prešao je na glavno jelo. 'Zalutala svinja' iduća je predstavljena protukandidatima. "Mogla bi biti iz pećnice", komentirala je Nives naziv glavno jela, a Davorin se ponadao da će biti u umaku - s krumpirima. Vedran je odlučio poslužiti svinjsku roladu koju je punio tikvicom, sirom i mrkvom, a potom stavio peći. "Što se tiče svinjetine, dobra je na gradele", komentirala je Tea glavno jelo. Uz glavno jelo je Vedran spravio i umak od šampinjona i vrhnja te vina. Uz sve to, gostima će na tanjuru biti i njoke. Zadnje što je pripremio bilo je predjelo - 'Čudomixov bućkuriš'. "Baš me nasmijao, ovo je tipično za Vedrana, dosad najzanimljiviji naziv", komentirala je Tea glavno jelo. "Ovo je juha od muškatne tikve, malo krumpira i tikvice", jasan je bio Vedran. "Butternut tikvu možeš na niz načina napraviti", ispričao je Davorin koji cijeni tu namirnicu.

Nakon što je Vedran pripremu večere priveo kraju, bacio se na dekoraciju, a njegovi gosti su dotad u kombiju pretpostavljali što ih čeka. "On je spretan", ocijenio je Davorin. "S obzirom na to da ne jede puno, zanima me kako će ugostiti one što jedu puno", dodala je Ljubica. "Bojim se da ne bi ludih gljiva stavio unutra obzirom na čudomixs i ostalo", jasna je bila Tea. Velika očekivanja ekipa je imala i od ove večere, a nakon kraće pjesme stigli su do domaćina!

Vedran je ekipu dočekao u smokingu, a ponudio im domaće aperitive - orahovac, lozu i cherry. Sve je bilo domaće, a kandidate je oduševilo. "Vidilo se da je domaće, taman", otkrila je Ljubica. Uz piće, poslužio je i medvjeđe šape, a pohvale je dobio i zbog toga. "Uvijek je dobro ponuditi nešto uz aperitiv, ja sam na svojoj večeri to zaboravila", komentirala je Tea. "Dobrodošlica mi je bila ugodna, nadam se da će i večera biti u tom tonu", zaključila je Nives.

Ubrzo im je na stol stiglo predjelo - 'Čudomixov bućkuriš'. "Predjelo je izgledalo odlično. Lijepo je bilo vidjeti kombinaciju boja", komentirala je Tea. "Baš mi paše vino", dodala je, a ekipa se potom bacila na juhu. Nives nije bila oduševljena jer nije ljubiteljica butternut tikve, a najbolji dio juhe bila joj je hrskava slanina. "Okusom nemam riječi", komentirala je Ljubica, a pohvale je uputio i Davorin.

Predjelo se kandidatima svidjelo, a uskoro je poslužio i glavno jelo. "Ovo je rolano svinjsko meso, domaći njoki koje sam radio, umak od gljiva i nadam se da će vam se svidjeti", najavio je glavno jelo Vedran. "Dobro si pogodio omjere", poručila mu je Ljubica, a pohvalila je začine i Tea. "Svašta smo naučili ovaj tjedan, dosta nas je i Dado naučio - kako servirati, a Nives nas je naučila i kako kupovati", dodala je Tea. "Iznenadio si me s rolicom, gledam i mislio sam da je svinjetina u toću, ali ovo si pogodio, lijepo si zarolao, sočno je baš ono", komplimentirao je Vedrana Davorin. Usto, tražio je repete za ponijeti kući. "Ostao sam bez teksta kad sam je probao. Stvarno je napravio čudo od svinjetine", zaključio je kuhar.

Posljednja se na stolu našla 'Vratolomija' - njegov kolač iz starinske teke. Uz kolač je Vedran poslužio i dio svog poklona, a uz prigodnu poruku da život treba voljeti i u njemu uživati, ekipa se zasladila. "Puno je ljubavi u taj desert Vedran uložio, perfektno", jasna je bila Ljubica. "Dirnuo me s poklonom i srcem, upravo ono što je on", komentirala je Tea.

Iznenađenje je bio sam Vedran, koji je ekipi odglumio komad iz predstave 'Zaštitar iz ludnice'. Dok je on sam smatrao da mu iznenađenje nije uspjelo, kandidatima je predstava uspjela! Nakon predstave, ekipi je ipak i zasvirao njegov prijatelj Mario. "Iznenađenje je bilo super, po mojoj mjeri", komentirala je Nives. "Pokloni 1/1, domaće maslinovo ulje i srce", dodala je Ljubica. Tijekom svirke, kandidati su se i zagrlili te se njihali u ritmu svirke. "Večera nam je gotova, ja se nadam uspješna, drago mi je da sam ostvario svoju želju odmalena i sudjelovao u 'Večeri za 5 na selu'", zaključio je domaćin nazvavši protukandidate prijateljima i obitelji.

Za svoju večeru Davorin je dobio 39 bodova te se i on trenutno nalazi na prvom mjestu! Oduševio je ekipu te izrazio nestrpljenje do sutrašnje Ljubičine večere.

Hoće li Ljubica uspjeti osvojiti 40 bodova, pogledajte u novim epizodama 'Večere za 5 na selu' od 20:15 na RTL-u!