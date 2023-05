"Zabavio sam se, ali bilo mi je ponekad naporno. Ipak ja imam 77 godina", rekao nam je Vlatko Jurković, ovotjedni kandidat showa 'Večera za 5 na selu'. On je radijski novinar u mirovini, lovac i stari veseljak, kojeg su u show prijavili prijatelji i obitelj zato što ga smatraju vrsnim kuharom, a on se jedino želio zabaviti. Zabavio je i gledatelje i kandidate, a evo što kaže o sudjelovanju u ovom showu i zašto je baš svima davao - desetke.

"Vidio sam kako su prijašnji kandidati davali ocjene, kako se natežu i podbadaju. Shvatio sam još prije tko svim snagama nateže da pobijedi. Kako za stolom govore da je fino, a kada ocjenjuju, onda kažu da nešto ne valja i daju male ocjene. Svašta bude. Ja sam rekao da kod mene neće biti tako i odlučio sam da će svi dobiti desetke", rekao je Vlatko.

Pitali smo ga da sada realno ocjenjuje, no on samouvjereno kaže: "Svi su bili za deset!".

Ipak, Biljanina večera mu je bila najbolja i zato se u konačnici odlučio za nju.

A što će sve pamtiti?

"Svakako ću pamtiti da je moja žena, koja mi je pomagala, izrezala one gibanice i savijače i dala svima na tanjur. One su trebale biti na tacni i bez pribora. Ja sam htio da to bude sve kako je bilo nekako, kako se to radi na selu. Trebalo se jesti prstima. To što su rekli da je malo tvrdo, to tako treba biti, da se može jesti s prstima. A nitko mi nije zamjerio što to nisam pripremao tijekom 'Večere za 5 na selu", rekao je Vlatko kroz smijeh.

Na početku, kaže, nije imao potporu supruge što se javno eksponira, ali u konačnici je i ona popustila.

"Bila je ljuta što sam sudjelovao, malo je prigovarala, ali sada je zadovoljna. Kako su svi drugi rekli da sam bio odličan, onda je morala i ona priznati da sam bio dobar", zaključio je.

