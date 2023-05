Zadovoljni gosti: 'Večera možda i nije bila za desetku, ali domaćin je'

Domaćin je pripremio predjelo naziva Baranjske narezoće, što je svima bilo ukusno, ali su gosti malo prigovorili što je samo narezao nareske i nije ništa dodatno napravio. Glavno jelo Baranjski lonac svidjelo se svima dok je desert Nešto slatko nekima bio previše suh. Vlatko je dobio dobrih 38 bodova i rekao: „Mislim da je bilo jako dobro; netko se veselio zato što je veseo, netko zato što zna glumiti, ali bilo je veselo.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Na dočeku je Vlatko goste ponudio orahovcem, vinovicom, višnjevcem i šljivovicom. „Probao sam šljivovicu i bila je dobra, prava ljuta“, rekao je Ton, a Valentina je pohvalila orahovac. „Višnja nije bila prejaka, baš je bila taman“, nadovezala se Rea.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Mesnu platu domaćin je poslužio za predjelo. „Bilo je servirano po seljački pa tko što hoće neka si uzme!“ rekla je Rea, a Biljani je to bilo potpuno u redu. „Ne smatram to predjelom, ja bih to možda poslužio uz aperitiv“, rekao je Tin dok je Valentina naglasila kako nema s tim problema te dodala: „Ukus je bio odličan, svi naresci su bili fin, baš kao i sir, a ajvar je bio odličan.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Baranjski lonac domaćin je poslužio za glavno jelo, a Valentina je rekla: „Okus glavnog jela bio je savršen, stvarno jako fino.“ Rei i Biljani sve je također bilo jako fino; i meso i povrće. „Kad ste mamurni, to vas jelo vrati u život, baš je bomba!“ dodala je Rea, a Biljana istaknula kako je ljutina bila pogođena. „Bilo je odlično, meso i krumpiri bili su savršeno mekani, a ništa se nije raspadalo. Baš se potrudio i odlično je skuhao“, zaključio je Tin.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Gibanicu s orasima i višnjama domaćin je poslužio za kraj, a Valentina se osjećala kao da je došla kod bake na večeru. „Po okusu nije bilo ništa posebno, orehnjača je bila dosta suha pa smo je zalijevali vinom, ali gospodin se potrudio i nije bilo nejestivo“, rekao je Tin, a Biljana dodala: „Nije mi se sviđao desert - kore su bile tvrde i okus oraha nije mi odgovarao.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Poslije večere stigla je kočija sa sviračem i pjevačicom odjevenima u narodnu nošnju, što se svima jako svidjelo, a potom je uslijedilo ocjenjivanje. „Večera možda i nije bila za desetku, ali domaćin je“, rekao je Tin, a najveću ocjenu dala je i Valentina koja je izjavila: „Sve je bilo odlično i gospodin Vlatko me podsjetio na moju baku.“ Biljana i Rea dale su po devetku jer im je sve bilo super osim deserta.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

U završnici kuha Rea, a može li ona dobiti maksimalan broj bodova - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.