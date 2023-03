Zaljubljena Ana: 'Bila je to ljubav na prvi pogled, a ove godine imat ćemo svadbu'

Anin zaručnik Dario Gašparić, s kojim ima dva sina, bio je u devetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', a njegova mama je još jedno gledateljima poznato lice - Bernardica Gašparić, koja je dvaput sudjelovala u popularnom kulinarskom showu. „Svekrva je bila dvaput u 'Večeri za 5 na selu', i pobijedila oba puta, a moj zaručnik Dario bio je u 'Ljubavi na selu.' Njima nije ništa strano i nemaju tremu biti pred kamerama. Logično je i da sam se ja morala uključiti, nekako mi je to sve djelovalo zanimljivo pa sam odlučila probati“, otkrila je 25-godišnja Ana.

Mladi mehaničar Dario Gašparić, koji je u ožujku 2018. godine bio u 'Ljubav je na selu', bio je jedan od sramežljivijih kandidata i osvojio je tada simpatije brojnih gledatelja, a nakon showa i jedne posebne djevojke - Ane Pahl s kojom se u međuvremenu zaručio. „Najviše me iz takta može izbaciti moj zaručnik! Ja sam osoba koja voli dosta pričati, a on je osoba koja ne voli slušati“, kroz smijeh kaže Ana i otkriva kako su se upoznali putem društvenih mreža. „Tri godine smo zajedno, zaručeni smo, ove ćemo godine imati svadbu. Ja sam mu se prva javila i dogovorili smo se za kavu i upoznali se. Bila je to ljubav na prvi pogled“, zaljubljeno je rekla Ana, no Tihana i Luka skloniji su tradicionalnijim načinima traženja odabranika. „Upoznavanje partnera preko društvenih mreža? To mi je nešto najgluplje“, komentirala je Tihana, a Luka je dodao kako je on svoju ženu upoznao na svirci.

