Umirovljenica Zdenka Puškarić ugostila je protukandidate u 'Večeri za 5 na selu'. Emisiju prati jako dugo i premišljala se vezano za sudjelovanje, a sada je napokon odlučila okušati se jer zna da nema što izgubiti. Večeru je spravila od tradicionalnih sastojaka, a za istu je u konačnici dobila 36 bodova. Zdenka je dobila pohvale za jela, ali i za atmosferu.

Pripravu večere Zdenka je započela radom na glavnom jelu. Pun pogodak sastojao se od mesa i raznih dodataka. "To je uvijek junetina ako je osoba zna spremiti", jasan je bio Zoran pri pogledu na popis namirnica. "Rekla je Zdenka da voli restani krumpir, možda bude ta kombinacija s junetinom. Očekujem od nje pravi ogulinski meni", dodao je Igor.

Nakon glavnog jela, Zdenka se bacila na Žuto i smotano. "Zamotat će nešto u nešto, vidjet ćemo što će biti", rekla je Ivana. "Pretpostavljam da je to piletina smotana s kiselim krastavcima, bit će opet neka roladica", dodao je Igor. Predjelo se sastojalo od palačinki s mesom i povrćem, a za kraj - Zdenka se prihvatila deserta. Jesen u zimi sastojala se od jabuka, oraha, šlaga… Nakon priprave večere, domaćica se prihvatila dekoracije stola, a ekipa se našla u veselom kombiju na putu prema Zdenki.

Zoran je tijekom vožnje obećao da će malo više jesti, a svi su se ponadali da ih čeka sjajna večera kod domaćice. Goste je Zdenka dočekala aperitivom, ekipi je ponudila likere od kupine, trešnje i dunje - sve ih je radila sama. "Vidjelo se da ju je malo trta ulovila", komentirao je Igor. "Sasvim dovoljno je bila opuštena da bi se mi osjećali ugodno", komentirala je, pak, Lucija. Na račun svojih likera, Zdenka je dobila sve pohvale, a potom je poslužila predjelo.

Žuto i smotano prvo je stiglo na stol - pohane palačinke i umak sa strane. "Niti sekunde me nije razočarala", komentirao je Zoran predjelo koje je Zdenka poslužila. "Okus palačinki mi je bio ok, punjenje je bilo zanimljivo, ta neka piletina s povrćem. Možda malo neslano, ali u kombinaciji s umakom od majoneze i krastavaca, bilo je to sasvim u redu", jasan je bio Igor. "Nemam zamjerke, okus je bio fantastičan", zaključila je Lucija.

Glavno jelo iduće je stiglo na stol. Pun pogodak sastojao se od pirea i junetine. "Podsjetio me na baku, meso i saft, jako dobro", komentirala je glavno jelo Ivana. Igoru je, pak, glavno jelo bilo pomalo jednostavno. "Pire je trebalo jače pomiješati, dodati više mlijeka i možda bi sve bilo mrvicu bolje", zaključio je Igor.

Za kraj - stigao je desert. Jesen u zimi posljednja je stigla na tanjur. "Falilo mi je malo mašte na tanjuru", komentirala je izgled deserta Lucija. "Čokolada se fino osjeti, da je bilo malo više šlaga s okusom čak neke jagode, bolje bi se uklopilo. Orah, koji je bio naveden, nisam baš osjetio u kolaču", zaključio je Igor.

U konačnici je Lucija udijelila ekipi i poklone - liker, džem i šalica iznenadile su i oduševile goste, a stigao je za kraj i gost iznenađenja - Mišel Pađen. "Pogodilo me u srce, što se možda i vidjelo kad smo se svi digli i zapjevali te zaplesali", jasan je bio Igor o harmonici koja je digla atmosferu za kraj.

Zdenka je svojom večerom bila zadovoljna, a čini se da su zadovoljni bili i gosti. Za svoja jela Zdenka je dobila dvije desetke te dvije osmice. Zoran i Ivana dali su joj desetke, dok su se Igor i Lucija zadržali na osmicama. Osvojila je Zdenka stoga 36 bodova te se time izjednačila s Igorom. "Falilo mi je posebnosti kod glavnog jela i dekoracije u desertu", zaključila je Lucija.

Kako će se snaći, pak, sutrašnja domaćica Ivana, pogledajte u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u!