Željko bez dlake na jeziku: 'Nekad mi bude neugodno što sam tako mlad u mirovini'

Željko Marković večerašnji je domaćin u 'Večeri za 5 na selu', a ovaj Slavonac je u Rijeci završio zbog ljubavi. U mirovinu je otišao sa 42 godine, a trenutačno radi na pola radnog vremena kao vozač. Tijekom pripreme večere objasnio je kako se tako mlad odlučio otići u mirovinu.

"Cijeli život sam radio poslove gdje sam imao beneficirani radni staž. Prvo na željeznici pa u vojsci, a te ratne godine se računaju duplo. Imao sam 30 godina staža i bilo je dosta policijskog posla, stresan je to posao. To je razlog", ispričao je Željko. Ljudi, kaže, znaju biti bezobrazni no i na to se naviknuo.

"Ne osjećam se kao umirovljenik jer još uvijek radim iako se ljudi čude jer sam mlad. Ima zajedljivih komentara. Nekada mi bude neugodno što sam tako mlad u mirovini, ali to je bilo moje pravo koje sam iskoristio", rekao je Željko.

