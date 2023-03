Zlatko će otvoriti ogulinski tjedan: 'To je jedan prosječni meni, puretina, teleća koljenica...'

Fizioterapeut Zlatko Stošić otvorit će ovotjednu 'Večeru za 5 na selu'. Zlatko ima 37 godina, a u emisiju se prijavio na nagovor prijatelja koji znaju koliko voli kuhati. Upravo svoje društvo Zlatko često ugošćava u svojoj konobi. Za sebe će reći da je smiren, zabavan i društven te opušten i ponekad tvrdoglav. Slobodno vrijeme provodi u teretani te družeći se s prijateljima, s kojima uživa u tradicionalnim receptima. Upravo takve mogao bi spraviti i u 'Večeri za 5 na selu'.

U goste Zlatku dolaze voditeljica računovodstva Ljiljana Kučinić, referentica u računovodstvu Dragana Cindrić, medicinski tehničar David Kučinić i gerontodomaćica Spomenka Zajc.

Na popis sastojaka od kojih će spraviti večeru, Zlatko je uvrstio špinat, puretinu, teleću koljenicu, mrkvu, celer, lisnato tijesto i jabuke. "Ova teleća koljenica mi se najviše sviđa od svih sastojaka i nadam se da će biti dobro pripremljena", komentirala je Dragana popis namirnica. David je otkrio da i nije baš veliki ljubitelj celera. "To mogu pojesti, ali ako moram izdvojiti možda jedno to". Spomenki se čini da je popis namirnica prosječan. "To je jedan prosječni meni, puretina, teleća koljenica. Ništa nije moderno, više mi se čini tradicionalno", dodala je Spomenka.

Voditeljica računovodstva Ljiljana nije se složila s tim. "Po ovim sastojcima mislim da bi ovo ipak mogla biti moderna večera", komentirala je.

