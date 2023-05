Diplomirani ekonomist Zoran Jergović posljednji će ugostiti protukandidate u ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu'. Dolazi iz Oštarija, a za sebe će reći da je jako vesela i pozitivna osoba. Ima raznovrsne hobije koji uključuju ronjenje, bavi se uzgojem božićnih drvaca, svojim imanjem, puno čita, voli psihologiju, politiku te jednostavno kaže da vodi kvalitetan život i kvalitetno se hrani.

Zoran je rođen u Ogulinu, ali sa svega pet godina otišao je u Njemačku. "Preko 40 godina sam živio u Njemačkoj pa sam se morao vratiti u Hrvatsku zbog ljubavi! Nakon više od 40 godina u Njemačkoj, učiti hrvatski jezik mi je bila katastrofa, ali imao sam pravu pomoć i onda eto, nekako ga znam, ali u mojim očima je njemački jednostavniji nego hrvatski. Završio sam zanat kao autolakirer, ali mi to nije bilo dovoljno pa sam išao dalje u školu i završio sam fakultet, diplomirani sam ekonomist", otkrio je Zoran.

"Kada sam se vratio u Hrvatsku, donio sam odluku da bih ovdje isto mogao nešto raditi pa sam na svojoj zemlji posadio boriće. Imam razne aktivnosti koje me ispunjavaju. Izrađujem nakit od srebra i dragog ili poludragog kamena. Puno ronim i čim u more uđem, problema više nema. To je drugi svijet, kao da je čovjek ušao u neku bajku", zaključio je Zoran. Prijavila ga je u emisiju prijateljica koja se također natjecala u 'Večeri za 5 na selu'. "Drago mi je, upoznajem nove ljude i jako mi je zabavno". "Kuhat ću jela iz srednjeg vijeka. Recepti su osam tisuća godina stari, to je za mene izazov i zato mislim da ću - izgubiti", otkrio je kroz smijeh domaćin.

