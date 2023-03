Kuhar Zoran Tot kuhat će trećeg dana 'Večere za 5 na selu'. Osim spravljanja specijaliteta, uživa u vožnji biciklom i boravku u prirodi. Pomalo je, kaže, povučena osoba, no uvijek rado prihvaća izazove. Odrastao je u Slavonskom Brodu, no volontiranje nakon potresa dovelo ga je u Petrinju gdje je naposljetku ostao živjeti. "Tri godine živim u Petrinji, doveo me potres, volontiranje i pomoć ljudima. Imam različite hobije, bavim se kemijskim čišćenjem, u Slavonskom Brodu sam imao i svoj obrt. Nažalost, ali i na sreću, ostavio sam obrt i stalne mušterije i došao u ovaj mali grad velikog srca", ispričao je Zoran o svojoj odluci da se preseli u Petrinju.

"Kad je lupio onaj potres, upalio sam televiziju, ne možete si predočiti ono što je uživo. Plan je bio da ostanemo pomoći dva tjedna, radili smo po 16 sati i više, bili smo psihička i fizička pomoć ljudima, štogod smo mogli. Ostavili smo sve za sobom i krenuli, prvo je to počelo tri tjedna pa mjesec dana i na kraju dva mjeseca volontiranja kada je već stalo s potresima i malo se smirilo otišao sam u Slavoniju po svoje stvari i napustio obrt te započeo novi život", dodao je. "Kada pomognete nekome, to je kao da ste se ponovno rodili. Pomoći kad je najpotrebnije, taj poziv se nikada ne odbija".

"Po zanimanju sam kuhar, no naravno, nisam ovdje da se nadmećem, već zbog druženja. Prijavio sam se tako što sam na društvenim mrežama objavio anketu i moji kolege i društvo, svi su odgovorili pozitivno, da se prijavim na 'Večeru za 5 na selu' i tako je počelo. Od djetinjstva je prisutna ta želja", zaključio je Zoran u svom predstavljanju.

