Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5 na selu' je ekonomistica Lucija Janjanin. Presretna je zbog pobjede, a novac će potrošiti, kaže, da plati račune i počasti kolege iz emisije. "Prvo mjesto nisam očekivala, ali sam se podsvjesno, kao i svi mi, nadala. Malo sam u šoku. Zahvalna sam na nagradi, potrošit ću je da poplaćam račune. Ovo mi je zbilja puno pomoglo, sretna sam i zahvalna, nemam riječi", zaključila je majka dvoje djece nakon što je odnijela pojedu u 'Večeri za 5 na selu'. Pobjednicom ju je proglasio domaćin posljednjeg dana - Zoran Jergović, koji je završio na posljednjem mjestu. Osvojio je 31 bod za svoju večeru, tijekom koje su mu propali i desert i iznenađenje. Ekipa je, pak, pohvalila predjelo i glavno jelo.

Zoran inače dolazi iz Oštarija, a za sebe će reći da je jako vesela i pozitivna osoba. Na popisu sastojaka za večeru našli su se kod Zorana kravlji sir, špek, srnetina, zlatna capica, feferoni, jaja i vanilija. Svoju kulinarsku avanturu u 'Večeri za 5 na selu' započeo je pripravom glavnog jela kojem je nadjenuo ime Starinsko šumsko jelo.

"Možda je to njegova baka spravljala, šumsko jelo - to je srnetina, srna je iz šume", prognozirala je Zdenka. I zaista, njegovo glavno jelo sastojalo se od jela iz šume - rijetkih gljiva i srnetine. Uslijedilo je, nakon glavnog jela, predjelo Vatrene kockice. "Nešto ljuto će biti, ne znam, sigurno nešto vatreno. Volim ljuto, jedva čekam probati", komentirala je naziv predjela Lucija. Radilo se o verziji pizze, a potom je uslijedila priprava deserta - u čemu je Zoran, prema vlastitom priznanju, potpuno nevješt. Najavio je za desert Slatki polumjesec. "Slatki puding je sladak, vanilija - to je slatko", rekla je Zdenka. Desert je, nažalost, propao pa je Zoran odlučio kupiti kolače i dekorirati stol u miru.

Ekipa nije ni slutila što se dogodilo domaćinu tijekom priprave deserta pa su se u kombiju složili da od Zorana očekuju puno. "Zoki je enigma, očekujem puno, a ne bih se iznenadila da dobijemo malo", otkrila je Lucija o domaćinu. Pobrinuo se Zoran da, kada je već desert propao, ekipu dočeka bogata ponuda aperitiva. Svi aperitivi su domaći, a velike preporuke je gostima Zoran dao za lavandu. "Dosad najzanimljiviji izbor aperitiva dosad", pohvalila ga je Lucija.

Uslijedilo je predjelo - Vatrene kockice. Jelo, koje je Zoran najavio starim 800 godina - i koje je preteča pizze, svidjelo se Luciji. "Meni je to odlično", rekla je. "Tijesto je bilo nedovoljno pečeno, morao sam ga sažvakati", kritizirao ga je, pak, Igor.

Glavno jelo iduće je stiglo na stol - srnetina i knedle. "Bilo je preobilno, knedle su bile prevelike", komentirala je jelo Zdenka. "Knedle, file, čisti komad srnetine s umakom, dobro je prokuhan luk, gljive, jedva čekam da probam", otkrio je, pak, Igor. Dodao je Igor da će Zorana tražiti i za savjet oko spremanja gljiva i umaka.

Slatki polumjesec nije izašao, pa je Zoran desert kupio! Domaćin je ekipi nakon njihovog prvotnog oduševljenja, otkrio da je njegov desert propao pa je bio primoran slatko za kraj kupiti. "Bilo mi je žao zbog njega, što mu desert nije uspio, dogodi se, sve je to dio igre", jasan je bio Igor. "Mislila sam da je okretniji u kuhinji, ali trema odradi svoje. Ne zamjeram mu ništa, nije se snašao, kupio ga je, ne zamjeram ništa, ali utjecat će na ocjenu", jasna je bila Lucija.

Ekipi je Zoran nakon jela udijelio poklone iznenađenja - sir, špek, rakiju. "Poklon mi se jako sviđa, kombinacija proizvoda koji predstavljaju njega i kraj iz kojeg dolazi", jasna je bila Ivana. Nakon podjele poklona, Zoran se ekipi požalio da mu je otkazao umjetnik koji je trebao zabaviti okupljene. "Osjetio sam mu potrebu da mu pomognem", objasnio je Igor te poveo pjesmu za stolom! "Večera je bila odlična jer smo odlična ekipa", zaključila je Lucija za kraj!

Zoran je bio presretan što je večera dobro prošla, ali i završila! Na kraju je uslijedilo i proglašenje pobjednika. Domaćin Zoran zauzeo je posljednje, četvrto mjesto, dok se na trećem našla Ivana! Drugo mjesto podijelili su Zdenka i Igor, a pobjedu je uzela Lucija! Zoran je za svoju večeru dobio 31 bod!

