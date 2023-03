Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' puna je smijeha, dobrih iznenađenja ali i kritika. Ovog puta se na udaru našao domaćin Oliver zato što na niti jednoj večeri nije htio nazdraviti aperitivom - do svoje večere. Natočio si je malo likera u čašu i nazdravio s protukandidatima.

"Oliver je prvi put ovog tjedna nazdravio – kod nikog nije, samo kod sebe. Meni to uopće nije pristojno. Ja inače isto ne pijem ali sam kod svakog barem malo, iz pristojnosti. To se inače zove kultura, a on to nije napravio nigdje drugdje nego samo kod sebe i to mi se niti malo ne sviđa", bila je oštra Nikolina.

"Malo mi je to bilo… Neću reći nepristojno, ali kod nas je odbijao aperitiv. Mogao je barem staviti malo u čašicu i približiti ga ustima da nazdravi, a na svojoj je večeri popio aperitiv. To mi je malo zasmetalo", rekao je Zoran.

"Mislim da se mojim gostima svidio aperitiv, čak sam i ja malo popio jer sam bio domaćin", zaključio je Oliver.

