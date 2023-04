'On je nadut, njega nešto muči': Borislav Karlu 'brojao kalorije', a ovaj mu nije ostao dužan

Samohrana majka i konobarica Mirna Koren bila je domaćica trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu', a svoje je goste pokušala pridobiti šarenim predjelom. Riječ je bila o roladicama od ajvara i špinata koje, čini se, Borislavu baš i nisu sjele. Karlo je primijetio da Boro baš i ne jede i upitao ga zašto.

"Nekad sam i ja tako čistio tanjure kao ti pa vidi gdje me to dovelo. To i tebe čeka", odgovorio mu je Boro.

"Svaki dan malo jede, ne znam je li nadut ili što ga muči, ali očigledno ga nešto muči", rekao je Karlo.

Domaćica Mirna nije imala nikakve zamjerke obzirom da je mišljenja kako Borislav manje jede zbog svojih godina.

Kulinarski show 'Večera za 5 na selu' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati samo na RTL-u! Epizode pogledajte i na PLAYU!