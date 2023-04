Slobodni umjetnik Petar Dugandžić kuhao je drugog dana kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' koje nas je odvelo u Pulu. Ovaj 30-godišnji Hercegovac iz Čapljine u Istru se doselio prije 14 godina, a trenutno živi u gradu umjetnika, Grožnjanu. Velika tetovaža pčele na vratu ne promiče ničijem pogledu, a Princ Petar, kako je sebe umjetnički nazvao, za RTL.hr otkrio je zašto mu je toliko bitan broj 23, što je radio u Tajlandu i je li mu se konačno dogodila ljubav.

"Ja sam umjetnik i vrtlar. Kako slikam i crtam pčele, a vrtlarstvom se bavim cijeli život, onda sam to spojio u jedno - dok ljudima uređujem vrtove, onda ih odmah obavijestim koje cvijeće mogu posaditi da privuku pčele", rekao nam je Petar.

Trenutno se bavi konceptualnom umjetnošću, a tematika mu je crno-žuta, baš poput boja pčela. Zanimalo nas je zašto baš pčele.

"Pa pčele zato što sam ja prije tri godine odlučio slikati samo crnom i žutom, ne koristim niti jednu drugu boju. S time sam počeo dok sam bio u Tajlandu i vrlo brzo sam shvatio da ja želim slikati samo pčele. Moj otac je bio pčelar i ja sam mu često pomagao kao dijete, a jako se bojim pčela. One su mi najveći strah. Shvatio sam da sam na pravom putu i kada su one proglašene najvrijednijim živim bićima. U Tajlandu sam završio tako što sam radio kao vrtlar u jednoj vili i tamo su došli gosti iz Tajlanda. Rekli su da sam ja previše pametan da bih bio vrtlar pa su me pozvali da vodim luksuzni hotel ", ispričao je Petar koji na tijelu nosi 43 tetovaže. Ona najveća i najupečatljivija je sigurno tetovaža na vratu.

"Na sebi imam istetovirane pčele, maticu i trutove. Na vratu je matica pomiješana s pčelom i s osom", pojasnio je.

Petar ima studio umjetnosti u Grožnjanu koji se zove Yellow House 23 (Žuta kuća 23), a i u 'Večeri za 5 na selu' rekao je kako mu je broj 23 iznimno važan. Natuknuo nam je pravo značenje ovog broja, no nije želio ulaziti u detalje, osim da je to njegov broj. Tijekom kuhanja otkrio je i kako bi želio promijeniti ime u 23 no kako to još uvijek nije moguće.

"Otkrit ću vam samo da mi je intenzivno taj broj u životu", bio je misteriozan Princ Petar.

Otkrio nam je i zašto stalno govori 'Ide gas' i je li mu se svidjela Petra O. ili Petra B. protiv kojih se natječe u 'Večeri za 5 na selu'. Saznali smo i to da je solo.

"'Ide gas' je neka moja zezancija s prijateljima na Instagramu. To uvijek kažemo pa ja počnem plesati ili peći palačinke. To mi daje neku snagu kao - idemo, bacamo se u akciju. Imam dosta prijatelja ali nisam u vezi. Mislim da ću ja zauvijek biti solo, previše sam klasična osoba, nisam ja za ovo moderno doba. Danas je sve previše dostupno, a ja ne padam na te lake fore. Ljubav mi čak niti nije toliko bitna koliko mi je bitno prenijeti poruku čovječanstvu - manje plastike, vratiti Zemlju na tvorničke postavke, ne ubijati životinje, pomagati umirovljenicima... Što se tiče Petre O. i Petre B., one su meni strašno simpatične, Lenu isto moram uključiti u to. Kao da smo od iste majke rođeni, nije se rodila romantična ljubav", bio je iskren.

Dodao je i kako planira od svoje zarade početi kupovati šume kako bi ostale zaštićene te imati pčele. Napisao je i devet knjiga poezije za koje planira da budu objavljene tek kad njega ne bude.