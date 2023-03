Ovo se još nije dogodilo u 'Večeri za 5 na selu'! Influencer Ivan kandidatima analizirao - mozak

Influencer Ivan Bašić već je na prvoj večeri analizirao kakve mozgove imaju njegovi protukandidati.

Rekao je da muškarce dijeli na one s isključivo muškim mozgom, na muškarce sa ženskim mozgom i s muško- ženskim mozgom, a to vrijedi i za žene.

Valentinu vidi kao ženu koja ima muško- ženski mozak.

"Ti si zapravo jedna žena koja ima muško- ženski mozak i to mi se jako sviđa, to ti je jedan veliki plus u životu“, rekao je Ivan Valentini.

Nakon analize Valentine, priča o mozgovima zainteresirala je i ostale kandidate, ponajviše Juraja.

„Sad me zanima procjena za sve nas, kakav mi svi imamo mozak po tebi na prvu?", zapitao se Juraj, na što mu je Ivan odgovorio da mu treba još malo vremena da ih sve upozna.

Kako zna Mariju otprije, proanalizirao je i njezin mozak te je rekao: "Marija je žena koja ima žensko- muški mozak, ali je trebate malo bolje upoznati". Kandidatkinji nije bilo jasno zašto muški mozak na što joj je Ivan odgovorio da u situacijama zna razmišljati kao muškarac.

Jadranka i Juraj tek će doći na svoju procjenu mozga kod Ivana, ali oni su njegov već procijenili.

"Moj nije procijenio, nije ni o svome rekao, ali to smo mi procijenili", rekla je Jadranka nakon Ivanove priče o mozgovima.