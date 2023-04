Petra Boydell za RTL.hr: 'Bila sam razočarana što nitko osim Lene nije htio mog klokana...'

Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' obilovala je neobičnim namirnicama, a najneobičnija je sigurno bila ona koju je izabrala Petra Boydell. Za RTL.hr progovorila je o komentarima koje je dobila na odrezak od klokana, jesu li je reakcije protukandidata iznenadile i je li požalila svoju odluku o izboru namirnica. Petra je inače većinu svog života provela u Australiji, a dašak tog dalekog kontinenta htjela je donijeti svojim gostima Petru Dugandžiću, Leni Strinavić, Ivanki Miljak i Petri O.

"Iskreno, za Petru O. sam znala da neće jesti klokana zato što je vegetarijanka. Ničiji komentar me nije izneadio. Za Petrov komentar sam i dalje zbunjena i nisam sigurna da mi je jasno njegovo objašnjenje zašto nije htio barem probati. Gospođa Ivanka mi je kasnije rekla da ona ne bi nikad jela klokana zato što je bila u Australiji i tamo je vidjela klokane. Rekla je kako su joj oni previše slatki. Svi mi imamo pravo izabrati što ćemo staviti us voje tijelo. Ja osobno ne vidim razliku između životinja, jela sam stvarno svašta... Kao što sam rekla, o ukusima se ne raspravlja", otkrila nam je Petra.

Lena je bila jedina od gostiju koja je probala komadić odreska dok su se ostali suzdržali.

"Razočaranje je bilo. Ja sam njima htjela pružiti priliku da okuse nešto novo, da probaju nešto što do sada nisu i malo ih gurnuti iz zone komfora. Naravno da kada se oko nečega potrudiš da bi volio da to uspje, ali život često ode u nekom drugom smjeru. Svaka čast Leni što ga je probala, bila je svoja. Sad kad je 'Večera za 5 na selu' završila, ne bih ništa promijenila. Znala sam da će biti riskantno poslužiti im klokana i naravno da su me u jednom trenutku malo ponijele emocije, ali stojim iza svoje odluke", zaključila je.

