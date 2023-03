'Pojest ću vas za večeru': Dragana goste iznenadila na samom početku, David htio ići kući

Nakon što je Ogulin i okolicu poharalo nevrijeme i poplava, gosti su jedva stigli u Ogulinsko Zagorje, selo u kojem ih je dočekala domaćica trećeg dana Dragana Cindrić. Dragana, inače pravnica, voli promovirati Ogulin i njegovo bajkovito nasljeđe pa se odjenula kao Klečka vještica i iznenadila goste.

„Pojest ću vas za večeru. Bit će to večera godine“, hihotala se Dragana dok se skrivala od gostiju.

„Idem ja kući“, rekao je 'preplašeni' Dario, a gosti su bili oduševljeni Draganinim performansom.

Nakon toga su nazdravili aperitivom i zaključili kako im je domaćica sigurno stavila neki tajni sastojak u piće.

"Savršeno. Mislim da je to bio dobar simbol i da je to jako dobro smislila i, ako ćete iskreno, nisam to očekivao", zaključio je David.